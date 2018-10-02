Курс криптовалют на 2 октября: Bitcoin упал до $ 6 тысяч

Во вторник, 2 октября, почти все наиболее ликвидные криптовалюты подешевели. При этом доля биткоина в общем объеме криптовалют за сутки не изменилась – 51,3%.

Об этом свидетельствуют данные по состоянию на 12:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin упал в цене на 0,473% – до $6 821, Ethereum на 0,59%, до $229,7, Ripple - на 4,14%, до $0,560, EOS подорожал на 0,10%, до $5,68, Bitcoin Саsh подорожал на 1,45% – до $5429.

Данные по состоянию на 12:00 по Киеву

Bitcoin подешевел на 0,47% до $6 582, капитализация 113 881 млрд долларов.

Ethereum упал на 0,59%, и составил в цене 229,71 доллара, капитализация второй криптовалюты — 23 503 млрд долларов.

XRP (Ripple) подешевел до 0,56 доллара, вырос на 4,14%, капитализация — 22 38 млрд.

Bitcoin Cash подорожал на 1,45 % и составил 542,95 доллара, капитализация — 9 436 млрд.

EOS подорожал на 0,10%, стоимость — 5,68 доллара, капитализация — 5 150 млрд.

Stellar опустился в цене за 24 часа на 1,30%, цена — 0,256 доллара и капитализация — 4 829 млрд доллара.

Litecoin подорожал за сутки на 0,23% до 60,90 доллара, капитализация —3 565 млрд доллара.

Tether — капитализация — $2 798 млрд, снижение составило - -0,14%.

Cardano упал в цене на 1,28%, стоимость — 0,083 доллара, капитализация — 2 175 млрд.

Monero упал в цене 0,69%, стоимость - $114,50, капитализация - $1 884 млрд.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $3,9 млрд, Ethereum – $1,5 млрд, Ripple – $1,2 млрд, Bitcoin Cash – $491 млн, EOS – $609 млн, Stellar– $62 млн, Litecoin– $451 млн, Tether– $2,9 млрд, Cardano– $37 млн, Monero– $24 млн.

Общая капитализация всех криптовалют упала до $222,2 млрд.