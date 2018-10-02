Рынок акций Украины возобновил снижение

Индекс ПФТС во вторник возобновил снижение: индикатор по итогам дня просел на 0,21% - до 537,06 пункта.

Торговый оборот на бирже составил 446,5 млн грн, в том числе акциями - 1,5 млн грн.

Индекс в "красную зону" перетянули упавшие в стоимости бумаги "Укрнафты" (-3,1%).

Положительную динамику показали акции "Донбассэнерго" (+6,16%), "Турбоатома" (+1,61%), Райффайзен Банка Аваль (+1,11%) и "Центрэнерго" (+0,66%).

Номинальный индекс "Украинской биржи" просел на 0,66% - до 1647,02 пункта.

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник к 16:15 кв повысился на 0,26% - до 441,87 пункта при объеме торгов 4,4 млн злотых (33,6 млн грн).

В "индексной корзине" изменились в стоимости бумаги "Астарты" (+1,35%) и "Агротона" (-1,06%).