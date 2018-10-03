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Курс криптовалют на 3 октября: рынок резко обвалился

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Курс криптовалют на 3 октября
14:22 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Курс биткоина в среду, 3 октября 2018 года, как и курсы других основных криптовалют, резко подешевели.

В среду, 3 октября, наиболее ликвидные криптовалюты резко подешевели. При этом доля биткоина в общем объеме криптовалют за сутки выросла на 0,7% – до 52%.

Об этом свидетельствуют данные по состоянию на 120:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin упал в цене на 1,28% – до $6 493, Ethereum – на 3,55%, до $220, Ripple – на 4,20%, до $0,533, Bitcoin Саsh – на 3,94%, до $516, EOS – на 1,06%, до $5,60.

Данные по состоянию на 12:00 по Киеву

Так, за последние 24 часа:

Bitcoin подешевел на 1,28% до $6 493, капитализация 112 350 млрд долларов.

Ethereum опустился на 3,55%, подешевел до 220,68 доллара, капитализация второй криптовалюты — 22 583 млрд долларов.

XRP (Ripple) подешевел до 0,53 доллара, опустился на 4,20%, капитализация —21 293 млрд.

Bitcoin Cash подешевел на 3,94% и составил 516,20 доллара, капитализация — 8 972 млрд.

EOS опустился на 1,09%, стоимость — 5,60 доллара, капитализация — 5 072 млрд.

Stellar  подешевел в цене за 24 часа на 4,54%, цена — 0,243 доллара и капитализация — 4 582  млрд доллара.

Litecoin подешевел на 3,75% до 58,13 доллара, капитализация — 3 404 млрд доллара.

Tether — капитализация — $2 805 млрд, подорожание составило 013%.

Cardano упал в цене на 2,80%, стоимость — 0,080 доллара, капитализация —2 099 млрд.

Monero понизился в цене на 0,31%, стоимость - $113,74, капитализация - $1 871 млрд.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $4,1 млрд, Ethereum – $1,7 млрд, Ripple – $931 млн, Bitcoin Саsh – $565 млн, EOS – $655 млн,  Stellar– $56 млн, Litecoin– $468 млн, Tether– $3,1 млрд, Cardano– $45 млн, Monero– $113 млн. 

Общая капитализация всех криптовалют упала до $215,3 млрд.

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Новости Бизнеса, Bitcoin, Bitcoin Cash, Dash, Ethereum, Litecoin, Monero, XRP, Zcash, Криптовалюта, Курс криптовалют.
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