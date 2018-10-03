Более ₴100 млн выделено на лечение украинцев за границей

Кабинет министров Украины утвердил перераспределение средств, выделенных для Министерства здравоохранения на 2018 год, перенаправив дополнительно 101 млн грн на программу лечения украинских граждан за границей.

Соответствующее распоряжение утверждено на заседании правительства в среду.

"Мы знаем о наличии проблемы со средствами на эту программу. Те финансы в государственном бюджете, которые были предназначены для нее, закончились, но есть еще люди, которые стоят в очереди. Нам удалось в трех других программах найти дополнительные средства в сумме 100 млн грн, которые пойдут на то, чтобы эти люди смогли поехать лечиться за границей", – сказал заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк в ходе заседания правительства в среду.

Согласно тексту проекта распоряжения, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина", объем средств на программу лечения за границей был увеличен за счет уменьшения финансирования программы "Руководство и управление в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения" (на 75 млн грн), программы выполнения долговых обязательств по кредитам, привлеченным ГП "Укрмедпостач" (13,264 млн грн), а также за счет средств, направленных на пилотный проект по трансплантации (34, 118 млн грн)

Помимо программы лечения за границей, часть этих средств будет также направлена на внедрение диагностики и лечения с использованием экспериментальных и новых медицинских технологий (2,212 млн грн), оказание специализированной и высокоспециализированной медпомощи общегосударственными учреждениями (14,180 млн грн), а также на программу "Руководство и управление в сфере здравоохранения" (5,490 млн грн).

Ранее пациентская организация "Национальное движение "За трансплантацию" неоднократно выступала за увеличение финансирования программы лечения тяжелобольных пациентов за границей. По данным главы организации Юрия Андреева, средства, предусмотренные для пациентов, которые нуждаются в лечении в иностранных клиниках, закончились в конце весны – начале лета.

Как сообщалось, проектом государственного бюджета на 2019 год предусматривается оставить объем финансирования программы лечения украинских граждан за границей на уровне 2018 года – 389,9 млн грн.