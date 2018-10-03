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Украина планирует до конца года отдать $610 млн долгов

Доллар
16:36 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Pixabay

Новости Бизнеса: Украине до конца года остается вернуть внешним кредиторам 610 млн долларов.

Объем предстоящих выплат Украины по внешнему государственному долгу до конца 2018 года – в четвертом квартале - составляет 17,247 млрд грн, или 610 млн долл. по текущему курсу Национального банка Украины.

Как свидетельствует график прогнозных долговых платежей на сайте Министерства финансов по действующим соглашениям на 1 октября, в том числе предстоят платежи по погашению долга на 13,714 млрд грн (485 млн долл.) и его обслуживанию на 3,533 млрд грн (125 млн долл.).

Согласно приведенным данным, с начала года Украина заплатила внешним кредиторам 74,096 млрд грн, что по текущему курсу НБУ составляет 2,620 млрд долл., и с учетом предстоящих платежей годовой объем выплат составит 3,230 млрд долл.

В 2019 году платежи по погашению и обслуживанию внешнего госдолга составят 165,395 млрд грн (5,849 млрд долл.), в том числе 53,590 млрд грн (1,895 млрд долл.) в первом квартале; 47,672 млрд грн (1,686 млрд долл.) – во втором; 56,459 млрд грн (1,997 млрд долл.) – в третьем; 7,673 млрд грн (271 млн долл.) – в четвертом.

Объем предстоящих внешних долговых платежей в 2020 году составляет 169,902 млрд грн, или 6,009 млрд долл. по текущему курсу НБУ.

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за январь-август 2018 года сократился на 1,9% в долларовом эквиваленте - до 74,85 млрд долл., на 1,2% в гривневом эквиваленте - до 2,117 трлн грн.

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Новости Бизнеса, Долги Украины, Минфин, Нацбанк, Украина.
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