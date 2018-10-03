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НАБУ вернуло в госбюджет 107 млн гривень

НАБУ
19:17 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: НАБУ

Новости Бизнеса: В бюджет Украины за пол года вернулось более 100 миллионов гривень благодаря работе НАБУ.

Благодаря Национальному антикоррупционному бюро Украины за первое полугодие текущего года в госбюджет было возмещено 107 млн грн.

Как передает корреспондент, об этом директор НАБУ Артем Сытник заявил на заседании парламентского Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, отвечая на вопросы членов комитета об экономическом эффекте деятельности бюро.

Он объяснил, почему экономические достижения НАБУ в этом плане значительно скромнее, чем Генпрокуратуры.

"Председателей сельсоветов умели осуждать еще задолго до Революции достоинства. Есть большая разница в делах, касающихся тех субъектов, о которых мы говорим, и тех, которые привлекаются (к уголовной ответственности) Генпрокуратурой. А во-вторых, мы себе не можем позволить на основании тайных судебных решений делать определенные манипуляции с арестованными средствами. А в-третьих, ни в одной стране мира за 8 месяцев не был создан полноценный правоохранительный орган", - сказал Сытник.

Кроме того, он добавил, что все конфискованные благодаря деятельности НАБУ средства компенсировались добровольно, через суды НАБУ еще не взыскивал убытки.

Сытник добавил, что есть арестованные судом средства, но без окончательного решения суда их нельзя перечислить в госбюджет.

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Новости Бизнеса, Артем Сытник, Бюджет, Генпрокуратура, НАБУ.
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