Украинцы сократили покупку наличной валюты

Объем покупки банками наличной иностранной валюты в сентябре превысил объем продажи на $215,4 млн (в эквиваленте), свидетельствуют обнародованные на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ) показатели валютного рынка.

По данным центробанка, в целом банки продали в долларовом эквиваленте 748,7 млн, в том числе $573,7 млн, и выкупили в долларовом эквиваленте 964,1 млн, в том числе $702,9 млн.

Месяцем ранее, в августе, объем продаж валюты населению превысил покупку в долларовом эквиваленте на 46 млн.

Средневзвешенный курс гривни по операциям с наличной иностранной валютной в сентябре составил: при продаже – 28,1606 грн/$1, при покупке – 27,9956 грн/$1.

В целом с начала года сальдо операций с наличной иностранной валютой в долларовом эквиваленте составило 1,539 млрд, в том числе банки продали валюту на $6,741 млрд (в эквиваленте) и купили на $8,28 млрд (в эквиваленте).

Как сообщалось, НБУ в сентябре продал на межб