День Независимости Украины

Финансовые новости

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 08.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко: Мы уже сейчас видим, что РФ вмешиваться в избирательную кампанию
Порошенко: Мы уже сейчас видим, что РФ вмешиваться в избирательную кампанию
Новости: С начала года армии передали 3,5 тыс. единиц вооружения и техники
С начала года армии передали 3,5 тыс. единиц вооружения и техники
Новости: Сборная Украины собралась на матчи с Италией и Чехией
Сборная Украины собралась на матчи с Италией и Чехией
Новости: Новолуние 9 октября 2018: что можно и что нельзя делать в этот день
Новолуние 9 октября 2018: что можно и что нельзя делать в этот день

Украинцы сократили покупку наличной валюты

Валюта
15:19 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Население в сентябре возобновило чистую продажу наличной валюты.

Объем покупки банками наличной иностранной валюты в сентябре превысил объем продажи на $215,4 млн (в эквиваленте), свидетельствуют обнародованные на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ) показатели валютного рынка.

По данным центробанка, в целом банки продали в долларовом эквиваленте 748,7 млн, в том числе $573,7 млн, и выкупили в долларовом эквиваленте 964,1 млн, в том числе $702,9 млн.

Месяцем ранее, в августе, объем продаж валюты населению превысил покупку в долларовом эквиваленте на 46 млн.

Средневзвешенный курс гривни по операциям с наличной иностранной валютной в сентябре составил: при продаже – 28,1606 грн/$1, при покупке – 27,9956 грн/$1.

В целом с начала года сальдо операций с наличной иностранной валютой в долларовом эквиваленте составило 1,539 млрд, в том числе банки продали валюту на $6,741 млрд (в эквиваленте) и купили на $8,28 млрд (в эквиваленте).

Как сообщалось, НБУ в сентябре продал на межб

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Валюта, Нацбанк, НБУ, Покупка валюты, Продажа валюты.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Финансовые новости

Кубив заявил, что повышение минимальной заработной платы Кабмин еще обсуждает НБУ укрепил официальный курс гривни на 5 октября Курс криптовалют на 4 октября: после обвала рынок начал расти

Последние новости

У Зубко отмечают рост доходов местных бюджетов за 2018 год Самые крутые сериалы этой осени Греческие Салоники массово заполонили мигранты
Сегодня читают
01 Появились новые подробности убийства главаря "ДНР" Захарченко
02 Погода на неделю: когда в Украине закончиться "бабье лето"
03 Под Киевом в ДТП погиб известный политолог
04 Порядок получения субсидии в Украине
05 Обращение Януковича к Путину от 1 марта 2014 находится в архиве ООН
Новости сегодня
17:22 Экс-глава МВД сядет в тюрьму за покупку авто для премьера Македонии
17:21 Лукашенко пообещал раздать оружие каждому взрослому белорусу в случае войны
17:15 Если бы снимки знаменитостей на обложках журналов были без фотошопа (Фото)
17:09 Минфин перечислил средства для возобновления теплоснабжения в Киеве
17:05 Коноплянка: Я слегка шокирован, как журналисты исказили мои слова о Шевченко
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике 2018
Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике 2018
Новости: Порядок оформления субсидии в Украине на новый отопительный сезон
Порядок получения субсидии в Украине
Новости: Погода на неделю: когда в Украине закончиться "бабье лето"
Погода на неделю: когда в Украине закончиться "бабье лето"
Новости: Покров Пресвятой Богородицы 2018: что нельзя делать 14 октября, традиции и обряды
Покров Пресвятой Богородицы 2018: что нельзя делать 14 октября, традиции и обряды
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь