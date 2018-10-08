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У Зубко отмечают рост доходов местных бюджетов за 2018 год

Геннадий Зубко
16:24 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Доходы местных бюджетов в январе-сентябре выросли на 25% - до 167,6 млрд грн.

Доходы местных бюджетов в Украине за девять месяцев 2018 года увеличились на 25% - до 167,6 млрд грн, сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает служба вице-премьер-министра.

В частности, налога на доходы физических лиц поступило 98,1 млрд грн, что больше поступлений за соответствующий период прошлого года на 26,1%.

"Из двенадцати регионов, имеющих темпы прироста НДФЛ (налог на доходы физических лиц – ред) выше среднего показателя по Украине, четыре региона обеспечили прирост более 28%", - цитирует Зубко его служба.

По словам вице-премьера, платы за землю в январе-сентябре поступило 20,4 млрд грн. При этом, из девятнадцати регионов, которые обеспечили темп прироста платы за землю выше среднего по Украине - 2,6%, рост более 10% обеспечили четыре региона.

Фактические поступления единого налога увеличились на 26,8% – до 20,2 млрд грн.

Как сообщалось, доходы местных бюджетов в Украине благодаря реформе децентрализации выросли в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, на 31%, до 192 млрд грн, а в 2016 году - на 44% по сравнению с 2015 годом - до 144 млрд грн.

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Новости Бизнеса, Геннадий Зубко, Доходы местных бюджетов, Местные бюджеты, Украина.
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