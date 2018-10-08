Минфин перечислил средства для возобновления теплоснабжения в Киеве

Министерство финансов и Государственная казначейская служба Украины полностью перечислили 729,56 млн грн дополнительной субвенции для погашения разницы в тарифах, чтобы возобновить бесперебойную поставку тепловой энергии в Киеве.

В Минфине напомнили, что 10 октября должно состояться заседание Хозяйственного суда Киева, на котором должно быть принято мировое соглашение между столичными властями и НАК "Нафтогаз Украины" о передаче долгов компании "Киевэнерго" коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго".

По информации министерства, после этого, до 12 октября включительно, будут заключены договоры между "Киевэнерго" и "Киевтеплоэнерго" о передаче кредиторской задолженности, а 16-17 октября - между "Киевтеплоэнерго" и НАК "Нафтогаз Украины" на поставку газа.

Также в Минфине отметили, что Кабинет министров Украины 29 августа принял решение привлечь дополнительные средства для погашения разницы в тарифах на коммунальные услуги местным бюджетам.

Как сообщалось, 1 мая тепловые сети столицы перешли от "Киевэнерго" (входит в состав крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова) в управление КП "Киевтеплоэнерго". С 1 августа "Киевтеплоэнерго" также получило в управление генерирующие объекты (ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, завод "Энергия").

22 мая власти Киева сообщили, что "Нафтогаз" отказывается заключать договор на поставку газа с "Киевтеплоэнерго" из-за долгов предыдущего оператора "Киевэнерго" (общая сумма задолженности составляет около 5 млрд грн). В ответ на это 23 мая на заседании Киевсовета было принято решение, согласно которому долговые обязательства "Киевэнерго" не подлежат передаче "Киевтеплоэнерго".

23 мая "Нафтогаз" заявил, что готов заключить договор на поставку газа с "Киевтеплоэнерго" сразу после решения вопроса правопреемства 5 млрд грн долгов, которые были накоплены "Киевэнерго".

В конце июля Киев получил разрешение от Кабинета министров закупить газ на ближайший месяц для обеспечения работы городских ТЭЦ на открытом рынке.

1 августа КГГА закупила газ у частных поставщиков для ТЭЦ по цене 10,2 тыс. грн за 1 тыс. куб. м, что на 47% выше цены, по которой "Нафтогаз", в соответствии со специальными обязательствами, реализует газ для нужд населения и теплокоммунэнерго (около 7 тыс. грн).