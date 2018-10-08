День Независимости Украины

Финансовые новости

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 08.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко: Мы уже сейчас видим, что РФ вмешиваться в избирательную кампанию
Порошенко: Мы уже сейчас видим, что РФ вмешиваться в избирательную кампанию
Новости: Более 9,5 млн украинцев бесплатно приватизировали землю
Более 9,5 млн украинцев бесплатно приватизировали землю
Новости: Сборная Украины собралась на матчи с Италией и Чехией
Сборная Украины собралась на матчи с Италией и Чехией
Новости: Еще одна "мисс" потеряла свою корону и титул
Еще одна "мисс" потеряла свою корону и титул

Минфин перечислил средства для возобновления теплоснабжения в Киеве

Минфин
17:09 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Минфин полностью перечислил субвенцию для возобновления теплоснабжения в Киеве.

Министерство финансов и Государственная казначейская служба Украины полностью перечислили 729,56 млн грн дополнительной субвенции для погашения разницы в тарифах, чтобы возобновить бесперебойную поставку тепловой энергии в Киеве.

В Минфине напомнили, что 10 октября должно состояться заседание Хозяйственного суда Киева, на котором должно быть принято мировое соглашение между столичными властями и НАК "Нафтогаз Украины" о передаче долгов компании "Киевэнерго" коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго".

По информации министерства, после этого, до 12 октября включительно, будут заключены договоры между "Киевэнерго" и "Киевтеплоэнерго" о передаче кредиторской задолженности, а 16-17 октября - между "Киевтеплоэнерго" и НАК "Нафтогаз Украины" на поставку газа.

Также в Минфине отметили, что Кабинет министров Украины 29 августа принял решение привлечь дополнительные средства для погашения разницы в тарифах на коммунальные услуги местным бюджетам.

Как сообщалось, 1 мая тепловые сети столицы перешли от "Киевэнерго" (входит в состав крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова) в управление КП "Киевтеплоэнерго". С 1 августа "Киевтеплоэнерго" также получило в управление генерирующие объекты (ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, завод "Энергия").

22 мая власти Киева сообщили, что "Нафтогаз" отказывается заключать договор на поставку газа с "Киевтеплоэнерго" из-за долгов предыдущего оператора "Киевэнерго" (общая сумма задолженности составляет около 5 млрд грн). В ответ на это 23 мая на заседании Киевсовета было принято решение, согласно которому долговые обязательства "Киевэнерго" не подлежат передаче "Киевтеплоэнерго".

23 мая "Нафтогаз" заявил, что готов заключить договор на поставку газа с "Киевтеплоэнерго" сразу после решения вопроса правопреемства 5 млрд грн долгов, которые были накоплены "Киевэнерго".

В конце июля Киев получил разрешение от Кабинета министров закупить газ на ближайший месяц для обеспечения работы городских ТЭЦ на открытом рынке.

1 августа КГГА закупила газ у частных поставщиков для ТЭЦ по цене 10,2 тыс. грн за 1 тыс. куб. м, что на 47% выше цены, по которой "Нафтогаз", в соответствии со специальными обязательствами, реализует газ для нужд населения и теплокоммунэнерго (около 7 тыс. грн).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, КГГА, Киев, Киевэнерго, Минфин, Нафтогаз.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Финансовые новости

Формула перерасчета пенсий в 2019 году В ГФС подсчитали, сколько украинцев получают зарплату в конверте Кубив заявил, что повышение минимальной заработной платы Кабмин еще обсуждает

Последние новости

Экс-глава МВД сядет в тюрьму за покупку авто для премьера Македонии Лукашенко пообещал раздать оружие каждому взрослому белорусу в случае войны Если бы снимки знаменитостей на обложках журналов были без фотошопа (Фото)
Сегодня читают
01 Появились новые подробности убийства главаря "ДНР" Захарченко
02 Погода на неделю: когда в Украине закончиться "бабье лето"
03 Под Киевом в ДТП погиб известный политолог
04 Порядок получения субсидии в Украине
05 Обращение Януковича к Путину от 1 марта 2014 находится в архиве ООН
Новости сегодня
18:55 Политехник наконец-то получил главного тренера
18:46 Британская актриса раскритиковала поступок Кейт Миддлтон
18:45 Стало известно, когда был завербован Россией переводчик Гройсмана
18:21 Улыбка до ушей: киноляпы, которые повеселят вас
18:21 Беседин прибыл в сборную Украины, но был заменен Кравцом
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике 2018
Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике 2018
Новости: Порядок оформления субсидии в Украине на новый отопительный сезон
Порядок получения субсидии в Украине
Новости: Погода на неделю: когда в Украине закончиться "бабье лето"
Погода на неделю: когда в Украине закончиться "бабье лето"
Новости: Известные личности, которые похожи, как две капли воды (Фото)
Известные личности, которые похожи, как две капли воды (Фото)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь