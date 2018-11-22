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Курс криптовалют: Bitcoin продолжает обвал

Курс криптовалют: Bitcoin продолжает обвал
13:53 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф Фото: из открытых источников

Новости Бизнеса: Курс биткоина продолжает свое падение и торгуется на уровне 4,5 тысяч долларов.

В четверг, 22 ноября, рынок наиболее ликвидных криптовалют разошелся. При этом доля биткоина за сутки в общем объеме криптовалют упала на 0,2% и составляет 53,2%.

Об этом свидетельствуют данные по состоянию на 10:00 по Киеву.

За последние 24 часа Bitcoin подешевел на 2,28% – до $4 493, Ethereum – на 2,93%, до $132,4, Ripple подешевел на 1,80%, до $0,436, Bitcoin Саsh на 7,66% – до $222, Stellar – на 3,60%, до $0,19. Общая капитализация всех криптовалют выросла до $149 млрд.

Bitcoin опустился на 2,23% до $ 4 580 , капитализация 78 129 млрд долларов.

Ethereum подешевел на 2,93%, до 2 958 доллара, капитализация второй криптовалюты — 13 691  млрд долларов.

XRP (Ripple) подешевел до 0,44 доллара, опустился на 1,80%, капитализация —17 612 млрд.

Bitcoin Cash подешевел на 7,66% и составил 222,82 доллара, капитализация — 3 892 млрд.

EOS поднялся на 3,21%, стоимость — 3,79 доллара, капитализация — 4 172 млрд.

Stellar  подешевел в цене за 24 часа на 3,60%, цена — 0,196 доллара и капитализация — 3 754  млрд доллара.

Litecoin упал на 0,73% до 33,98 доллара, капитализация — 2 013 млрд доллара.

Tether — капитализация — $0,989 млрд, подорожание составило 0,64%.

Cardano упал в цене на 2,62%, стоимость — 0,046 доллара, капитализация —1 196 млрд.

Monero понизился в цене на 0,20%, стоимость - $68,40, капитализация - $1 134 млрд.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $5,2 млрд, Ripple – $578 млн, Ethereum – $2,2 млрд, Bitcoin Cash – $64 млн, Stellar – $88 млн.

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Все по теме:

Bitcoin, Dash, Litecoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Monero, Курс криптовалют, XRP, Zcash, Курс криптовалют на 22 ноября.
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