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В больнице Охматдет отчитались о "первой волне" помощи из Японии

В больнице Охматдет отчитались о &quot;первой волне&quot; помощи из Японии
16:13 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook Охматдет

Новости Бизнеса: Япония передала "Охматдету" оборудования почти на 25 млн грн, и оно уже успешно работает и в других больницах.

Правительство Японии официально передало Национальной детской специализированной больнице (НДСБ) "Охматдет" диагностическое оборудование на общую сумму более 24,6 млн грн, сообщила замминистра здравоохранения Ольга Стефанишина на брифинге в Киеве в четверг.

Оборудование в этом году, по ее словам, также получили еще два медучреждения.

"Сегодня мы принимаем высокотехнологическое оборудование для нескольких больниц в Украине - это "первая волна" помощи от правительства Японии. Оборудование уже получили Харьковский областной клинический центр урологии и нефрологии им. В.И.Шаповала и Ривненская центральная городская больница", - сказала она.

Главврач НДСБ "Охматдет" Ирина Садовяк сообщила, что оборудование фактически поступило еще в мае этого года и уже успешно работает.

"В рамках сотрудничества с 2016 года мы просили оборудование, которое нам поставили на 100%. Это оборудование работает уже с мая этого года. Например, на оборудовании для эндоскопических исследований проведено уже около 3 тыс. исследований, а с использованием разных микроскопов - почти 21 тыс.", - сказала она.

По словам О.Стефанишиной, сотрудничество с правительством Японии продолжится и в следующем году, новое медицинское оборудование получат отделения экстренной помощи.

"Во "второй волне" оборудование поступит в отделения экстренной медицинской помощи больниц в Ивано-Франковске, Житомире, Черкассах, Смеле, Ривном, Запорожье и Харькове", сказала О.Стефанишина.

Общая сумма оборудования, переданного украинским больницам, составит около 112 млн грн.

НДСБ "ОХМАТДЕТ" - многопрофильное лечебное учреждение, которое, по результатам аккредитации в 2011 году подтвердило высшую категорию. Ежегодно в стационаре на 620 больничных койках проходят лечение около 18 тыс. детей; около 20 тыс. получают неотложную помощь в травматологическом пункте больницы.

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Украина, Япония, Охматдет, Правительство Японии, Медучреждение, НДСБ Охматдет.
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