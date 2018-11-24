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Украинским пенсионерам в 2019 году дважды повысят пенсии: детали

Украинским пенсионерам в 2019 году дважды повысят пенсии: детали
09:18 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф Фото: politeka.net

Новости Бизнеса: Согласно Госбюджету на 2019 год, индексадия пенсий пройдет автоматически с 1 января и с 1 марта, формула учитывает индекс инфляции, а также реальные поступления

В Государственном бюджете на 2019 год заложены два автоматических повышения пенсий, а также для пересчет 500 тысячам военных пенсионеров. Об этом в эфире телеканала "Прямой" сообщил первый заместитель председателя парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко. 

"Сейчас в пенсионной реформе заложен автоматический перерасчет. Поэтому уже не должны ждать пенсионеры желания и настроения отдельного политика или политиков для того, чтобы пенсии перечислялись. Поэтому с 1 января – и это заложено в бюджете, потому что так говорит закон – 500 тысяч военнослужащих получат перерасчет. А с 1 марта более 10 миллионов пенсионеров получат перерасчет", - рассказал политик.

По его словам, в законе заложена индексация пенсий дважды в год: формула учитывает индекс инфляции, а также реальные поступления в Пенсионный фонд, то есть, если увеличиваем поступления в Пенсионный фонд – автоматически увеличиваются и пенсии.

Кононенко также добавил, что в 2019 году ожидается до 9 миллиардов доходов от растаможки автомобилей на иностранной регистрации, которые пойдут на повышение пенсий и других социальных выплат.

"Что касается "евробляхеров". В бюджете заложен 1 миллиард гривен поступлений от этого растаможивания, который пойдет в Пенсионный фонд. По расчетам Минфина – и лично я их проверял, потому что этой темой я занимался – это может быть от 5 до 8 миллиардов гривен. Но Международный валютный фонд подошел к этому более консервативно. Поэтому в бюджете заложен 1 миллиард гривен, который согласован с МВФ", - отметил депутат.

Напомним, в пятницу утром, 23 ноября, Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете Украины на 2019-й год. За принятие закона во втором чтении проголосовали 239 депутатов, а за принятие в целом - 240 парламентарий при минимально необходимом количестве в 226 голосов. 

Напомним, Президент Петр Порошенко заверил, что каждая копейка с налога от растаможивания автомобилей с европейскими номерами будет направлена в Пенсионный фонд для индексации пенсий. Он также заметил, что законами о растаможивании авто на еврономерах Украина "закрывает границы для контрабандистов".

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Повышение пенсий, 2019 год, Дважды, Госбюджет-2019, Автоматическое.
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