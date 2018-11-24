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Мировые цены на нефть упали до годового минимума

Мировые цены на нефть упали до годового минимума
11:59 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса: По последним данным, цены на нефть в пятницу снизились более чем на 6% из-за опасений, что предложение превысит спрос.

Цены на нефть в пятницу упали более чем на 6% на фоне опасений, что предложение превысит спрос, даже при том, что основные производители рассматривают возможность сократить производство. Об этом сообщает Голос Америки.

Поставки нефти, в котором лидируют американские производители, растет быстрее, чем спрос. Чтобы предотвратить накопление излишков топлива (что произошло в 2015 году), ожидается, что Организация стран-экспортеров нефти начнет сокращение производства после встречи 6 декабря.

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Но это пока что мало дало для поддержания цен, снизившихся более чем на 20 процентов в ноябре – семинедельная череда потерь. Глубокие торговые споры между двумя крупнейшими экономиками и потребителями нефти, Соединенными Штатами и Китаем, повлияли на рынок.

"Рынок формирует цены в условиях экономического спада – они предполагают, что китайские торговые переговоры не будут успешными, – отметил Фил Флинн, аналитик группы Price Futures в Чикаго. – Рынок не верит в то, что ОПЕК сможет действовать быстро, чтобы компенсировать предстоящее замедление спроса".

Напомним, центр нефтяных исследований имени короля Абдаллы (King Abdullah Petroleum Studies and Research Center, KAPSARC), крупный экспертно-аналитический центр в Саудовской Аравии, проводит изучение возможных последствий прекращения работы ОПЕК.

Исследование предусматривает анализ двух сценариев. В первом случае после роспуска ОПЕК крупнейшие нефтедобывающие страны мира начинают жесткую конкуренцию за долю рынка, а во втором Саудовская Аравия пытается, по сути, самостоятельно выполнять функции картеля по сохранению стабильности на рынке, корректируя свои объемы нефтедобычи.

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Предложение, Снижение, Спрос, Цена на нефть, Производители США.
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