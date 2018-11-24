Курс криптовалют на 24 ноября: Bitcoin продолжает падать

Новости Бизнеса: Курс криптовалют 24 ноября разошелся, Bitcoin подешевел на 0,30% , а Ethereum – вырос на 0,03%.

В субботу, 24 ноября, рынок наиболее ликвидных криптовалют разошелся. При этом доля биткоина за сутки в общем объеме криптовалют составляет 54%. Об этом свидетельствуют данные по состоянию на 16:00 по Киеву.

За последние 24 часа Bitcoin подешевел на 0,30% – до $4 308, Ethereum – вырос на 0,03%, до $132,4, Ripple подешевел на 1,84%, до $0,402, Bitcoin Саsh подорожал на 0,76% – до $207, Stellar – снизился на 2,44%, до $0,176. Общая капитализация всех криптовалют выросла до $138 млрд.

Bitcoin опустился на 0,30% до $ 4 308 , капитализация 74 926 млрд долларов.

XRP (Ripple) подешевел до 0,402 доллара, опустился на 1,84%, капитализация —16 219 млрд.

Ethereum вырос на 0,03%, до 122,36 доллара, капитализация второй криптовалюты — 12 651 млрд долларов.

Bitcoin Cash вырос на 0,76% и составил 207,32 доллара, капитализация — 3 622 млрд.

EOS подешевел на 0,24%, стоимость — 3,56 доллара, капитализация — 3 230 млрд.

Stellar подешевел в цене за 24 часа на 2,44%, цена — 0,176 доллара и капитализация — 3 384 млрд доллара.

Litecoin упал на 0,96% до 31,77 доллара, капитализация — 1 883 млрд доллара.

Tether — капитализация — $0,983 млрд, падение составило 0,29%.

Cardano упал в цене на 1,57%, стоимость — 0,042 доллара, капитализация —1 098 млрд.

Monero прибавил в цене на 0,08%, стоимость - $65,19, капитализация - $1 081 млрд.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $4,056 млрд, Ripple – $547 млн, Ethereum – $1,643 млрд, Bitcoin Cash – $117 млн, Stellar – $82 млн.