Скачать
Воскресенье, 25.11.2018
Украина выделит гумпомощь Йемену, Судану и Конго в память жертв Голодомора
Украина выделит гумпомощь Йемену, Судану и Конго в память жертв Голодомора
Порошенко: Автокефалия в скором времени будет официально оформлена
Порошенко о сроках получения автокефалии
Усика обязали провести бой с россиянином Лебедевым
Усика обязали провести бой с россиянином Лебедевым
Зонд NASA совершит посадку на Марсе в понедельник
Зонд NASA совершит посадку на Марсе в понедельник

Курс криптовалют на 24 ноября: Bitcoin продолжает падать

Курс криптовалют на 24 ноября: Bitcoin продолжает падать
16:24 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Курс криптовалют 24 ноября разошелся, Bitcoin подешевел на 0,30% , а Ethereum – вырос на 0,03%.

В субботу, 24 ноября, рынок наиболее ликвидных криптовалют разошелся. При этом доля биткоина за сутки в общем объеме криптовалют составляет 54%. Об этом свидетельствуют данные по состоянию на 16:00 по Киеву.

За последние 24 часа Bitcoin подешевел на 0,30% – до $4 308, Ethereum – вырос на 0,03%, до $132,4, Ripple подешевел на 1,84%, до $0,402, Bitcoin Саsh подорожал на 0,76% – до $207, Stellar – снизился на 2,44%, до $0,176. Общая капитализация всех криптовалют выросла до $138 млрд.

Bitcoin опустился на 0,30% до $ 4 308 , капитализация 74 926 млрд долларов.

XRP (Ripple) подешевел до 0,402 доллара, опустился на 1,84%, капитализация —16 219 млрд.

Ethereum вырос на 0,03%, до 122,36 доллара, капитализация второй криптовалюты — 12 651 млрд долларов.

Bitcoin Cash вырос на 0,76% и составил 207,32 доллара, капитализация — 3 622 млрд.

EOS подешевел на 0,24%, стоимость — 3,56 доллара, капитализация — 3 230 млрд.

Stellar подешевел в цене за 24 часа на 2,44%, цена — 0,176 доллара и капитализация — 3 384 млрд доллара.

Litecoin упал на 0,96% до 31,77 доллара, капитализация — 1 883 млрд доллара.

Tether — капитализация — $0,983 млрд, падение составило 0,29%.

Cardano упал в цене на 1,57%, стоимость — 0,042 доллара, капитализация —1 098 млрд.

Monero прибавил в цене на 0,08%, стоимость - $65,19, капитализация - $1 081 млрд.

Курс валют на 26 ноября: гривна укрепилась к евро, но ослабла к доллару

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $4,056 млрд, Ripple – $547 млн, Ethereum – $1,643 млрд, Bitcoin Cash – $117 млн, Stellar – $82 млн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Курс, 24 ноября, Bitcoin, Криптовалюта, Stellar, Ethereum, Ripple, Bitcoin Саsh, Курс криптовалют.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Екатерина Кухар показала, какой была в 16 лет
02 Годовщина Голодомора: Дуда написал письмо Порошенко
03 МИД РФ отметился циничным высказыванием о Голодоморе
04 Bitcoin упал до стоимости сентября прошлого года
05 Участники группы "KAZKA" прокомментировали лидерство в хит-парадах России
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Еще один населенный пункт на оккупированном Донбассе перешел под контроль Украины
ООС взяли под контроль поселок на Светлодарской дуге
Итоги 24 ноября: День памяти жертв Голодомора и встреча Порошенко с Вейонисом
Главные новости за 24 ноября
&quot;Законы о евробляхах&quot; вступили в силу: как рассчитать стоимость растаможки авто
Сколько будет стоить растаможка авто на еврономерах
Рецепт дня: лазанья классическая с мясом
Рецепт дня: лазанья классическая с мясом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь