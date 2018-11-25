Нацбанк Украины на аукционе продал золотых монет почти на 3 миллиона гривен

Национальный банк на аукционе 22 ноября продал памятных монет почти на 2,7 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Как отмечается, аукцион состоялся в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа.
Во время аукциона были поданы заявки на покупку 19 штук выставленных на аукцион золотых памятных монет "25 лет независимости Украины".
Максимальная цена приобретения монеты в ходе аукциона составила 149,180 тысяч гривен, минимальная – 119,180 тысяч гривен. Общая стоимость приобретенных золотых памятных монет составила почти 2,7 млн гривен.
Напомним, Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 26 ноября на уровне 27,79 гривни. На закрытии межбанка в пятницу гривня торговалась на уровне 27,74-27,76 гривни за доллар.