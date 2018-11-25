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Нацбанк Украины на аукционе продал золотых монет почти на 3 миллиона гривен

Нацбанк Украины на аукционе продал золотых монет почти на 3 миллиона гривен
17:11 Вс, 25 Ноябрь 2018 Телеграф Фото: НБУ

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины в четверг, 22 ноября, на аукционе продал памятных монет "25 лет независимости Украины" почти на 2,7 млн гривен.

Национальный банк на аукционе 22 ноября продал памятных монет почти на 2,7 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Как отмечается, аукцион состоялся в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа.

Во время аукциона были поданы заявки на покупку 19 штук выставленных на аукцион золотых памятных монет "25 лет независимости Украины".

Максимальная цена приобретения монеты в ходе аукциона составила 149,180 тысяч гривен, минимальная – 119,180 тысяч гривен. Общая стоимость приобретенных золотых памятных монет составила почти 2,7 млн гривен.

Напомним, Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 26 ноября на уровне 27,79 гривни. На закрытии межбанка в пятницу гривня торговалась на уровне 27,74-27,76 гривни за доллар.

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Все по теме:

НБУ, Аукцион, Продажа, Памятные монеты, Система электронных торгов, 25 лет независимости Украины.
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