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Во Львове приняли бюджет на 2019 год

Во Львове приняли бюджет на 2019 год
19:35 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса: Соответствующее решение утверждено сегодня, 29 ноября, во время сессии городского совета.

Доходы городского бюджета Львова с учетом межбюджетных трансфертов определены в сумме 9,8 млрд грн. Такой же размер имеют и расходы бюджета города на следующий год.

Львовский городской совет принял бюджет на 2019 год с доходами и расходами в объеме 9,8 млрд грн.

Согласно документу, доходы городского бюджета Львова в следующем году с учетом межбюджетных трансфертов определены в сумме 9,8 млрд грн. Такой же размер имеют и расходы бюджета города на следующий год. Бюджет развития составляет 1,7 млн грн.

Бюджетом предусмотрен рост расходов на все гуманитарные и жилищно-коммунальные направления.

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Как отметил во время доклада директор департамента финансовой политики Львовского городского совета Олег Ищук, бюджет развития на 2019 год по сравнению с 2018 годом вырос на 500 млн грн.

По его словам, в бюджете 2019 года приоритетными будут следующие сферы: образование - это 35% бюджета, здравоохранение - 11%, ЖКХ и транспорт - 9,3%.

"Прогнозный объем доходов городского бюджета Львова на 2019 год (без учета межбюджетных трансфертов) рассчитан в сумме 6612,5 млн грн, в том числе: доходы общего фонда - 6232,0 млн грн; доходы специального фонда - 380,5 млн грн, из них бюджет развития - 263,0 млн грн. По сравнению с ожидаемыми поступлениями за 2018 год, прогнозные показатели общего фонда увеличены на 566 млн грн, или на 10%", - отметил Ищук.

По его словам, базовым источником наполнения общего фонда городского бюджета в 2019 году остается налог и сбор на доходы физических лиц, удельный вес которого составляет 61% от объема доходов общего фонда.

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Украина, Львов, Львовский городской совет, Бюджет-2019.
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