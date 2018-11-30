Гройсман прокомментировал выделение Украине первого транша от Еврокомиссии

Новости Бизнеса: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал важным сигналом выделение Украине 500 млн евро в рамках программы макрофинансовой помощи от Еврокомиссии.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил Еврокомиссию за выделение Украине первого транша макрофинансовой помощи ЕС в сумме полмиллиарда евро. Об этом он написал в Facebook.

"Приветствую решение Еврокомиссии выделить Украине 500 млн евро в рамках программы макрофинансовой помощи. Это важный сигнал поддержки и помощи Украине в историческое для нас время", - отметил глава правительства.

Как сообщалось, Еврокомиссия в пятницу, 30 ноября, приняла решение о выделении Украине первого транша Четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС в размере 500 млн евро. В целом Четвертая программа макрофинансовой помощи ЕС предусматривает выделение Украине 1 млрд евро.