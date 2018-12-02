Скачать
Воскресенье, 02.12.2018
Женская сборная Украины по гандболу обыграла команду Косово
Женская сборная Украины по гандболу обыграла команду Косово
Украинских моряков в СИЗО посетили члены ОНК
Украинских моряков в СИЗО посетили члены ОНК
Уайлдер - Фьюри: бой завершился вничью
Уайлдер - Фьюри: бой завершился вничью
M1 Music Awards 2018: полный список победителей
M1 Music Awards 2018: полный список победителей

В НБУ дали советы, как отличить фальшивые гривны от настоящих

В НБУ дали советы, как отличить фальшивые гривны от настоящих
11:32 Сегодня Телеграф УНН Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: В Нацбанке Украины посоветовали в случае сомнений в подлинности банкнот проверить наличие нескольких защитных элементов.

Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков, следует в случае возникновения каких-либо сомнений в подлинности банкнот проверить защитные знаки. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

"Главное, что следует помнить - в случае сомнений в подлинности банкнот нужно не спеша проверить несколько защитных элементов. В подавляющем большинстве поддельные банкноты гривны изготавливаются с использованием копировальной или компьютерной техники, в частности струйных и лазерных принтеров. И если просто внимательно рассмотреть банкноту, можно сразу отличить подделку от настоящей банкноты", - отметили в НБУ.

При этом в ведомстве уточнили, что первичным средством проверки подлинности банкнот являются водяные знаки - изображения, видимые при рассматривании банкноты против света: многоцветный водяной знак - изображение портрета, повторяющий портрет, напечатанный на лицевой стороне банкноты, а также светлый элемент водяного знака - изображение цифрового обозначения номинала или графического знака гривны.

В НБУ рассказали, какие банкноты подделывают чаще всего

Другими защитными элементами купюры являются: погружена в толщу бумаги защитная лента, на которой размещаются положительные и отрицательные тексты и микротекст рельефные изображения на поверхности банкнот, определяются пальцами рук на ощупь. Эти изображения обеспечиваются специальным видом печати, при котором краска на бумаге ложится выпуклым слоем и легко определяется при прикосновении; скрытое изображение - изображение цифрового обозначения номинала, что становится видимым при рассмотрении банкноты под острым углом зрения к источнику света.

Также используется сквозной элемент (совмещенное изображение) - это изображения, выполненные в одном месте с лицевой и оборотной сторон банкноты и совмещаются или дополняют друг друга при рассмотрении против света; изображения, выполненные оптически переменными красками, меняющие цвет при рассматривании банкноты под разными углами зрения.

Как отметили в Нацбанке, современная система защиты банкнот гривен находится на одном уровне с системами защиты ведущих валют мира, например, евро. Напомним, в апреле стало известно, что неоднократно судимый 34-летний одессит организовал у себя дома подпольный цех по изготовлению фальшивых банкнот номиналом 500 гривен.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Советы, Отличие, Поддельные гривны, Настоящие гривны.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гвоздик - Стивенсон: полный бой (Видео)
02 Уайлдер - Фьюри: события боя
03 Гвоздик - Стивенсон: события боя
04 Гвоздик - Стивенсон. Видео тяжелейшего нокаута
05 Уайлдер - Фьюри: бой завершился вничью
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Названа дата парламентских выборов в Эстонии
Названа дата парламентских выборов в Эстонии
Гвоздик - Стивенсон: полный бой (Видео)
Гвоздик - Стивенсон: полный бой (Видео)
Порошенко пообещал, что РПЦ в Украине больше не будет держать &quot;пальцы веером&quot;
Порошенко выступил с мощным заявлением
Меган Маркл пропустила свадьбу лучшей подруги Приянки Чопры в Индии: причина
Меган Маркл пропустила свадьбу лучшей подруги Приянки Чопры в Индии: причина
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь