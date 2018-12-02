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МинВОТ: Семьи 17 политзаключенных получили госпомощь

МинВОТ: Семьи 17 политзаключенных получили госпомощь
17:15 Сегодня Телеграф Фото: МВОТ

Новости Бизнеса: Семьи 17 лиц, незаконно удерживаемых в Российской Федерации, получили государственную помощь.

По состоянию на 1 декабря государственная помощь в размере 100 тысяч гривен получили 17 семей лиц, лишенных свободы РФ.

Государственную помощь для лиц, незаконно заключенных РФ в связи с политической или общественной деятельностью, получили 17 семей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

"МВОТ начата выплата государственной помощи лицам, незаконно заключенным Российской Федерацией в связи с политической или общественной деятельностью. Всего на сегодня государственную помощь получили уже 17 семей в размере 100 тысяч гривень", - говорится в сообщении.

Министерство продолжает прорабатывать заявления на получение государственной помощи и формировать кейсы для рассмотрения Комиссией при МинВОТ.

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До конца года Комиссия намеревается рассмотреть как можно больше сформированных кейсов для распределения целевых государственных средств для оказания помощи лицам, лишенным личной свободы.

Как известно, 17 октября 2018 года в Постановление Кабинета Министров Украины № 328 внесены изменения, согласно которым предусмотрена выплата в размере 100 тыс. грн лицам, лишенным личной свободы незаконными вооруженными формированиями, оккупационной администрацией и/или органами власти РФ на временно оккупированных территориях Украины и/или территории РФ в связи с общественной или политической деятельностью указанных лиц или членов их семей.

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Все по теме:

Украина, РФ, Политзаключенные, Государственная помощь, Госпомощь, МинВОТ, МВОТ, Семьи политзаключенных.
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