МинВОТ: Семьи 17 политзаключенных получили госпомощь

Новости Бизнеса: Семьи 17 лиц, незаконно удерживаемых в Российской Федерации, получили государственную помощь.

По состоянию на 1 декабря государственная помощь в размере 100 тысяч гривен получили 17 семей лиц, лишенных свободы РФ.

Государственную помощь для лиц, незаконно заключенных РФ в связи с политической или общественной деятельностью, получили 17 семей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

"МВОТ начата выплата государственной помощи лицам, незаконно заключенным Российской Федерацией в связи с политической или общественной деятельностью. Всего на сегодня государственную помощь получили уже 17 семей в размере 100 тысяч гривень", - говорится в сообщении.

Министерство продолжает прорабатывать заявления на получение государственной помощи и формировать кейсы для рассмотрения Комиссией при МинВОТ.

До конца года Комиссия намеревается рассмотреть как можно больше сформированных кейсов для распределения целевых государственных средств для оказания помощи лицам, лишенным личной свободы.

Как известно, 17 октября 2018 года в Постановление Кабинета Министров Украины № 328 внесены изменения, согласно которым предусмотрена выплата в размере 100 тыс. грн лицам, лишенным личной свободы незаконными вооруженными формированиями, оккупационной администрацией и/или органами власти РФ на временно оккупированных территориях Украины и/или территории РФ в связи с общественной или политической деятельностью указанных лиц или членов их семей.