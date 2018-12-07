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Пятница, 07.12.2018
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Bitcoin продолжает стремительно падать: курсы основных криптовалют

Bitcoin продолжает стремительно падать: курсы основных криптовалют
11:34 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Курс биткоина в пятницу, 7 декабря 2018 года, как и курсы других основных криптовалют, продолжают свое падение.

В пятницу, 7 декабря, все наиболее ликвидные криптовалюты продолжили дешеветь. При этом доля биткоина за сутки в общем объеме криптовалют выросла (+0,4) и составляет 55,1%.  Общая капитализация всех криптовалют упала до $108,6 млрд. Об этом свидетельствуют данные по состоянию на 11:00 по Киеву.

За последние 24 часа Bitcoin подешевел на 12,20% - до $3 390, Ripple - на 12,47%, до $0,298, Ethereum - на 71,66%, до $84,88, Stellar - на 17,5%, до $0,11. При этом Bitcoin Саsh подешевел на 19,06%, до $100,2 и выбыл из Топ-5 наиболее ликвидных криптовалют. Его место занял Bitcoin SV, который вопреки общему тренду рынка вырос на 23,7% до – $112.

Данные по состоянию на 11:00 по Киеву

Так, за последние 24 часа:

Bitcoin подешевел на 12,20% до $3 390, капитализация 59 023 млрд долларов.

Ethereum опустился на 17,66%, подешевел до 84,88 доллара, капитализация второй криптовалюты — 8 798 млрд долларов.

XRP (Ripple) подешевел до 0,298 доллара, опустился на 12,47%, капитализация — 12 027 млрд.

Bitcoin Cash подешевел на 19,06% и составил 100,24 доллара, капитализация — 1 753 млрд.

EOS опустился на 25,14%, стоимость — 1,65 доллара, капитализация — 1 493 млрд.

Stellar  подешевел в цене за 24 часа на 17,56%, цена —0,11 доллара и капитализация — 2 181  млрд доллара.

Litecoin подешевел на 14,86% до 25,51 доллара, капитализация — 1 517 млрд доллара.

Tether — капитализация — $1 870  млрд, подорожание составило 0,86%.

Cardano упал в цене на 18,24%, стоимость — 0,02 доллара, капитализация — 744 563  млрд.

Monero понизился в цене на 15,08%, стоимость - $45,02, капитализация - $748 577 млрд.

Bitcoin SV подорожал в цене за 24 часа на 23,70%, цена —112,30 доллара и капитализация —1 962  млрд доллара.

Торговые объемы за минувшие сутки составляют: Bitcoin - $6,3 млрд, Ripple - $629 млн, Ethereum - $2,3 млрд, Stellar - $159 млн, Bitcoin Cash - $191 млн.

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Bitcoin, Dash, Litecoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Криптовалюты, Monero, Курс криптовалют, XRP, Zcash.
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