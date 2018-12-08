Скачать
Суббота, 08.12.2018
Президент назвал дату подписания закона о прекращении Договора о дружбе с РФ
Президент назвал дату подписания закона о прекращении Договора о дружбе с РФ
Правые в Германии выбрали нового генсека по инициативе сменщицы Меркель
Правые в Германии выбрали нового генсека
Динамо разгромило Карпаты, добыв 600-ю победу в чемпионатах Украины
Динамо разгромило Карпаты, добыв 600-ю победу в чемпионатах Украины
Названа дата следующего кровавого суперлуния
Названа дата следующего кровавого суперлуния

НБУ не видит перспектив для работы банков РФ в Украине

НБУ не видит перспектив для работы банков РФ в Украине
16:30 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: В Нацбанке не видят будущего для российских банков в Украине.

Национальный банк не видит перспектив для работы банков с государственным российским капиталом в Украине.

Об этом в интервью Vox Ukraine заявил глава НБУ Яков Смолий.

Смолий отметил, что недавнее банкротство ВТБ никоим образом не влияет на стабильность банковского сектора Украины, поскольку доля финучреждения составила около 0,6% от чистых активов платежеспособных банков.

"На другие банки с российским государственным капиталом ситуация с ВТБ также не влияет. Хотя их хозяйственная деятельность частично ограничена решением суда, однако они имеют достаточный запас ликвидности", - сказал глава НБУ.

На вопрос журналиста, есть ли смысл клиентам других банков с российским государственным капиталом нервничать, Смолий ответил: "Каждый вкладчик самостоятельно выбирает себе банк и оценивает соответствующие риски".

"Со своей стороны Национальный банк неоднократно заявлял, что не видит перспектив для работы банков с государственным российским капиталом в Украине", - подытожил он.

Как сообщалось, Игорь Коломойский добился ареста активов трех российских госбанков в Украине- ВЭБа, ВТБ и Сбербанка, - чтобы вынудить Россию заплатить за экспроприированные в Крыму активы на 160 млн долларов.

5 сентября Апелляционный суд Киева наложил арест на акции трех украинских "дочек" российских госбанков.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал для общественного обсуждения еще три проекта постановлений в рамках новой системы валютного регулирования.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Россия, ВТБ, Яков Смолий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 8 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 Диетологи рассказали, как легко скинуть 7 кг за 10 дней
03 Погода на выходных: по всей Украине мокрый снег с небольшим потеплением
04 "Топ-модель по-украински" 2 сезон 15 выпуск: кто покинул проект на этой неделе (Видео)
05 Совместимость знаков зодиака в любви и в браке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
НБУ не видит перспектив для работы банков РФ в Украине
НБУ не видит перспектив для работы банков РФ в Украине
ОПЕК+ будет снижать объемы добываемой нефти
ОПЕК+ будет снижать объемы добываемой нефти
Погода на выходных: по всей Украине мокрый снег с небольшим потеплением
Прогноз погоды в Украине на 9 декабря
Финал &quot;Мисс Мира-2018&quot;: где и когда смотреть
Финал "Мисс Мира-2018": где и когда смотреть
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь