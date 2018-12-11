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Судно "Норд" опять выставили на торги

Судно &quot;Норд&quot; опять выставили на торги
13:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: dpsu.gov.ua

Новости Бизнеса: Торги скандального судна "Норд" состоятся 26 декабря 2018 года.

Арестованный под российский флагом черноморский рыбацкий сейнер "Норд" повторно выставили на аукцион со снижением цены на 10%.

"Согласно правил проведения торгов АРМА снова выставила лот со снижением цены, что существенно увеличит внимание со стороны покупателей к судну. OpenMarket - это открытые и безопасные торги, в которых может принять участие каждый. Поэтому не упустите такую возможность", - подчеркнул генеральный директор ГП "Сетам" OpenMarket Виктор Вишнев.

Стартовая цена судна составляет 1 468 473 гривни.

Гарантийный взнос для участия, который возвращается в случае проигрыша, составляет 101 636 гривень.

Судно было построено в 1989 году в городе Азов (Ростовская область РФ). Его длина – 23,6 метра, ширина - 6,5 метра. Мощность главного двигателя - 165 кВт. Чистая вместимость - 32 тонны.

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В свое время, в связи с событиями в Крыму судно было незаконно захвачено Российской Федерацией.

Первые торги по продаже "Норд", которое украинские пограничники задержали с российским флагом на борту, не состоялись 7 ноября из-за отклонения всех заявок покупателей.

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Аукцион, Торги, Норд, Судно "Норд".
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