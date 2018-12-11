Импортный газ для Украины рекордно поднялся в цене

Новости Бизнеса: Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления.

В октябре средняя цена импортного газа составляла 323,44 доллара за 1 тысячу кубов.

Средняя цена импортного природного газа в ноябре 2018 года составила 9471,92 гривни, или 339,21 доллара, за 1 тысячу кубометров, сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

"В период с 1 по 30 ноября 2018 года, средняя стоимость импортного природного газа составляет 9471,93 гривни, или 339,21 доллара, за 1 тысячу кубометров", - говорится в сообщении.

Напомним, Цена на газ для населения не будет повышаться до конца текущего отопительного сезона, заверяет премьер-министр Украины Владимир Гройсман.