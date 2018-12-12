Доллар дешевеет: Нацбанк обновил курс гривни на 12 декабря

На среду, 12 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,71 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
По сравнению с предыдущим днем доллар подешевел на 6,3 копейки.
Евро подешевел на 20 копеек до 31,53 грн/евро.
Курсы валют на 12.12.2018:
100 долларов США – 2771.3165
100 евро – 3153.4810
100 польских злотых – 733.6577
10 российских рублей – 4.1673
100 швейцарских франков – 2803.5927
100 юаней – 401.7276
Напомним, Нацбанк Украины объясняет текущую девальвацию гривни психологическим фактором. Текущая ситуация на наличном валютном рынке является результатом обусловленного последними новостями психологического фактора, и после ослабления его давления конкуренция среди участников рынка обусловит укрепление курса гривни к рыночному уровню, определенного фундаментальными факторами.
Кроме того, в Нацбанке Украины посоветовали в случае сомнений в подлинности банкнот проверить наличие нескольких защитных элементов.