Доллар дешевеет: Нацбанк обновил курс гривни на 12 декабря

Новости Бизнеса: Официальный курс НБУ на 12 декабря: 100 USD – 2771.3165 грн; 100 EUR – 3153.4810 грн.

На среду, 12 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,71 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

По сравнению с предыдущим днем доллар подешевел на 6,3 копейки.

Евро подешевел на 20 копеек до 31,53 грн/евро.

Курсы валют на 12.12.2018:

100 долларов США – 2771.3165

100 евро – 3153.4810

100 польских злотых – 733.6577

10 российских рублей – 4.1673

100 швейцарских франков – 2803.5927

100 юаней – 401.7276

Напомним, Нацбанк Украины объясняет текущую девальвацию гривни психологическим фактором. Текущая ситуация на наличном валютном рынке является результатом обусловленного последними новостями психологического фактора, и после ослабления его давления конкуренция среди участников рынка обусловит укрепление курса гривни к рыночному уровню, определенного фундаментальными факторами.

Кроме того, в Нацбанке Украины посоветовали в случае сомнений в подлинности банкнот проверить наличие нескольких защитных элементов.