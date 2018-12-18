Скачать
Вторник, 18.12.2018
Генассамблея ООН призвала Россию освободить украинских моряков и корабли
Генассамблея ООН призвала Россию освободить украинских моряков и корабли
Всемирный конгресс украинцев призвал ЕС продолжать поддерживать Украину
Всемирный конгресс украинцев призвал ЕС продолжать поддерживать Украину
Джошуа хочет провести бой против Уайлдера
Джошуа хочет провести бой против Уайлдера
День святого Николая 2018: красивые поздравления в стихах для родных и близких
День святого Николая 2018: красивые поздравления в стихах для родных и близких

К налоговым резидентам офшорных юрисдикций будут ужесточены требования

К налоговым резидентам офшорных юрисдикций будут ужесточены требования
04:21 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Бизнеса: Популярные офшоры ужесточат требования к налоговым резидентам.

Компаниям - налоговым резидентам таких популярных офшорных юрисдикций, как Каймановы острова, Бермуды, остров Мэн, Гернси и Джерси, с 2019 года придется открыть реальные офисы и нанять сотрудников.

"Это самая значительная угроза существования [офшорной] отрасли" с конца 1990-х годов, говорил в ноябре партнер международной юрфирмы Harneys Питер Тарн, цитировала его газета Британских Виргинских островов BVI Beacon, пишет РБК.

Схожие между собой законопроекты о внедрении требований "экономического присутствия" (economic substance) сейчас принимают власти британских коронных владений и заморских территорий: так, парламент Бермуд рассматривает соответствующий законопроект во втором чтении 17 декабря, до конца месяца такие же акты должны быть приняты на Кайманах и Британских Виргинских островах и т.д.

Требования распространятся не на все зарегистрированные компании, а только на налоговых резидентов в таких сферах, как финансы и банковское дело, страхование, лизинг, морские перевозки, управление интеллектуальной собственностью, холдинговый бизнес, распределительные и сервисные центры.

Для новых компаний правила начнут действовать с 1 января 2019 года. Уже зарегистрированные компании должны открыть офисы и нанять сотрудников до 1 июля 2019 года. За нарушение требований грозят жесткие санкции - от штрафов до исключения из реестра компаний.

Критерии пока являются во многом размытыми: так, соответствующий законопроект Джерси предполагает необходимость "достаточного", "адекватного" количества сотрудников, физически присутствующих на острове, "адекватного" объема расходов и физических активов, такие же формулировки и в бермудском законопроекте - "достаточность" там будет определять регулятор.

Напомним, в декабре 2017 года Совет Евросоюза опубликовал "серый" список более чем из 40 налоговых режимов, которые не в полной мере соблюдают принципы справедливого и прозрачного налогообложения.

В том числе 13 стран и территорий включены за то, что "позволяют офшорным структурам извлекать прибыль без реальной экономической деятельности". Это Ангилья, Багамы, Бахрейн, Бермуды, Британские Виргинские острова, Кайманы, Гернси, Мэн, Джерси, Маршалловы Острова, Теркс и Кайкос, ОАЭ и Вануату.

ЕС пригрозил внести эти территории в черный список, если они не предъявят дополнительные требования к налоговым резидентам. В ответ правительства этих стран обязались провести реформы до конца 2018 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Каймановы острова, Офшоры, Бермуды, Остров Мэн, Налоговые резиденты.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Меган Маркл получила неприятное прозвище от членов королевской семьи
02 День святого Николая 2018: красивые поздравления в стихах для родных и близких
03 Дополнительные поезда: "Укрзализныця" уже назначила 23 "праздничных" поезда
04 День памяти преподобного Саввы Освященного 2018: история праздника и главные молитвы
05 Президент в Днепре встретился с ветеранами АТО
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Вспышка гриппа в Одесской области: Умер годовалый ребенок
Вспышка гриппа в Одесской области: Умер годовалый ребенок
Порошенко встретился с главой ЕБРР: Что обсуждалось
Порошенко встретился с главой ЕБРР: Что обсуждалось
Украинская резолюция ООН: Кто голосовал &quot;против&quot;
Украинская резолюция ООН: Кто голосовал "против"
День памяти преподобного Саввы Освященного 2018: история праздника и главные молитвы
День памяти преподобного Саввы Освященного 2018: история праздника и главные молитвы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь