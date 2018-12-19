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Совет директоров МВФ одобрил программу помощи stand-by для Украины
Совет директоров МВФ одобрил программу помощи stand-by для Украины
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Совет директоров МВФ одобрил программу помощи stand-by для Украины

Совет директоров МВФ одобрил программу помощи stand-by для Украины
02:07 Сегодня Телеграф Экономическая правда

Новости Бизнеса: МВФ одобрил новую программу сотрудничества с Украиной.

Совет директоров Международного валютного фонда одобрил программу помощи stand-by для Украины на 14 месяцев на общую сумму 3,9 млрд долларов.

Об этом сообщается на странице в Facebook президента Петра Порошенко.

"Одобрено и решение о выделении в рамках этой программы первого транша на 1,4 млрд долларов, что произойдет уже в ближайшее время", - заявил президент.

Как уточнили в Министерстве финансов, первый транш должен поступить в Украину до 25 декабря.

"Решение о дальнейших траншах будет приниматься в мае и в ноябре 2019 года во время пересмотра успехов Украины в выполнении условий меморандума", - заявили в Минфине.

Отмечается, что принятая программа МВФ стала десятой для Украины. Выделенные средства будут направлены на пополнение золотовалютных резервов НБУ.

Министр финансов Оксана Маркарова рассказала, что для Украины означают принятые во вторник решения МВФ и Всемирного банка.

 

В октябре Международный валютный фонд и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by, которая заменит программу расширенного финансирования, истекающую в марте 2019 года.

Это произошло сразу после того, как правительство согласилось повысить цену на газ для населения на 23,5%, что было одним из ключевых требований кредитора.

5 декабря Кабинет министров одобрил проект меморандума о сотрудничестве между Украиной и МВФ. Для ее запуска новой программы необходимо было дождаться принятия ее Советом Фонда.

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МВФ, Минфин, Петр Порошенко, Транш.
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