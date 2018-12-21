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Украина получила транш МВФ: международные резервы превысили $20 млрд
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Украина получила транш МВФ: международные резервы превысили $20 млрд

Украина получила транш МВФ: международные резервы превысили $20 млрд
10:32 Сегодня Телеграф Фото: Нацбанк

Новости Бизнеса: Украина получила $1,4 млрд транш от МВФ и ее международные резервы превысили $20 млрд.

Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества stand-by с Международным валютным фондом (VDA) в размере SDR1 млрд (около $1,4 млрд), что увеличило международные резервы страны до $20,1 млрд по состоянию на 21 декабря 2018 года.

"Это пятилетний максимум - последний раз такой уровень международных резервов был зафиксирован в январе 2014 года", – отмечается в сообщении Национального банка Украины (НБУ) в пятницу.

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Центробанк напомнил, что новая программа stand-by предусматривает предоставление Украине финансирования на общую сумму SDR2,8 млрд (около $3,9 млрд) в течение 14 месяцев. Она сосредоточится, в частности, на продолжении фискальной консолидации и снижении уровня инфляции с сохранением гибкого обменного курса, а также укреплении финансового сектора и ряде структурных реформ в сфере налогового администрирования, приватизации и государственного управления.

Продолжение сотрудничества с Фондом также открыло Украине доступ к связанному финансированию: 18 декабря Всемирный банк решил предоставить Украине гарантии на поддержку госполитики в размере $750 млн, под которые правительство планирует привлечь до $1 млрд внешних заимствований.

НБУ в начале ноября снизил прогноз международных резервов на конец 2018 года до $19,2 млрд с $20,7 млрд, на 2019 год - до $18,6 млрд с $18,8 млрд и на 2020 год – до $19,1 млрд с $19,7 млрд.

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Как сообщалось, 18 декабря Совет директоров Международного валютного фонда согласовал программу помощи stand-by для Украины на 14 месяцев на общую сумму 3,9 млрд долларов. Первый транш объемом 1,4 млрд долларов поступит на счета НБУ до 25 декабря.

В октябре Международный валютный фонд и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by, которая заменит программу расширенного финансирования, истекающую в марте 2019 года.

Это произошло сразу после того, как правительство согласилось повысить цену на газ для населения на 23,5%, что было одним из ключевых требований кредитора.

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5 декабря Кабинет министров одобрил проект меморандума о сотрудничестве между Украиной и МВФ. Для ее запуска новой программы необходимо было дождаться принятия ее Советом Фонда.

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НБУ, МВФ, Нацбанк, Международные резервы, Первый транш.
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