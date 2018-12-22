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В НБУ отмечают оживление ипотечного кредитования

В НБУ отмечают оживление ипотечного кредитования
22:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: В Нацбанке заявили о развитии ипотечного кредитования.

В Национальном банке констатируют оживление ипотечного кредитования и видят значительный потенциал его развития в случае снижения темпов инфляции.

Об этом на брифинге сказал заместитель председателя Нацбанка Олег Чурий.

"По этому виду кредитования (ипотечному - ред.) происходит развитие. Мы видим, что некоторые банки ввели программы ипотечного кредитования, но все понимают, что уровень ставок достаточно высок, и мы считаем, что это необходимо для сохранения финансовой макростабильности", - сказал Чурий.

Он также отметил, что в случае существенного снижения темпов инфляции и соответствующего уменьшения процентных ставок в НБУ видят большой потенциал в развитии ипотечного кредитования.

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НБУ, Кредитование, Ипотеки, Олег Чурий.
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