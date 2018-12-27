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Минфин понизил ставку по двухмесячным ОВГЗ в гривне

Минфин понизил ставку по двухмесячным ОВГЗ в гривне
17:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Минфин Украины понизил ставку по 2-месячным облигациям внутреннего государственного займа в гривне до 18,5%.

Министерство финансов понизило ставку по двухмесячным ОВГЗ в гривне до 18,5%, тогда как накануне размещал трехмесячные ОВГЗ под 20% годовых.

Согласно сообщению на сайте ведомства, при такой цене отсечения ему удалось привлечь 2 млрд 873,1 млн грн по средневзвешенной ставке 18,19% годовых, тогда как шесть из 16 заявок на покупку этих бумаг с суммарным спросом 810 млн грн по ставкам до 20,5% годовых Минфин отклонил.

Помимо того, продавец отказался привлечь 424,3 млн грн на три месяца и 113,1 млн грн на шесть месяцев по ставкам от 20% до 20,5% годовых.

На аукционах по размещению долларовых ОВГЗ, Минфин продал 20-дневные облигации на $170,1 млн под 6,25% годовых, тогда как 18 ноября эти бумаги ему удалось продать на $251,9 млн по ставкам от 5,4% до 6,34% годовых.

Продавец отказался удовлетворить три заявки из 11 на $14,6 млн, в которых покупатели просили ставки до 6,5% годовых.

На покупку 10-месячных долларовых бумаг, которые накануне Минфин продал на $2,75 млн под 7,25% годовых, в четверг спрос отсутствовал.

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Украина, ОВГЗ, Минфин, Облигации.
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