Минфин в I-квартале 2019 будет еженедельно выставлять валютные ОВГЗ

Новости Бизнеса: Украина в I кв.-2019 еженедельно будет предлагать валютные ОВГЗ.

Министерство финансов Украины в первом квартале 2019 года планирует каждую неделю помимо пяти-шести выпусков гривневых ОВГЗ предлагать долларовые облигации, а раз в месяц (в январе – дважды) – облигации в евро.

Согласно графику размещения ОВГЗ, обнародованному на сайте Минфина в субботу, на первых аукционах 8 января министерство намерено выставить шестимесячные ОВГЗ в долларах, через неделю – шести - и 12-месячные, 22 января – девятимесячные, а 29 января – девяти- и 18-месячные.

На февраль-март график предложения долларовых бумаг одинаков: первый вторник – годичные облигации, второй – двухлетние, третий – полуторагодичные, а в последний вторник – все эти три выпуска.

Что касается бумаг в евро, то на 15 января Минфин наметил продажу шестимесячных облигаций, на 29 января – девятимесячных, которые затем будут предложены еще дважды с перерывом в три недели.

"Короткие" гривневые облигации с погашением через три, шесть и девять месяцев будут выставляться каждый вторник. Помимо того, почти каждый вторник Минфин будет предлагать годичные облигации, и чередовать предложение на полуторалетние, двухлетние и трехлетние бумаги.

Наконец на последний вторник каждого месяца запланированы также аукционы по размещению самих длинных пятилетних гривневых ОВГЗ.

Согласно меморандуму Украины с МВФ по программе stand-by целевые показатели ЧМР/ЧВА (чистые международные резервы/чистые внутренние активы) предполагают пролонгацию в среднем 70% ОВГЗ в иностранной валюте в IV квартале 2018 года и I квартале 2019 года и 100% во II-IV кварталах 2019 года. В соответствии с документом пролонгация будет осуществлена путем выпуска новых ОВГЗ в иностранной валюте с минимальным сроком погашения шесть месяцев, без возможности досрочного погашения.