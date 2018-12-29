Рост ВВП, замедление инфляции и укрепление гривни: Эксперты об итогах 2018-го

Новости Бизнеса: Эксперты ожидают, что за 2018 год украинская экономика вырастет на 3,4%.

Участники Совета по финансовой стабильности констатировали, что несмотря на заметные внешние и внутренние вызовы, текущий год завершается положительно.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

"Рост ВВП ожидается на уровне 3,4%, международные резервы Украины достигли пятилетнего максимума, на валютном рынке наблюдается укрепление гривни, дефицит бюджета близок к историческому минимуму, заложены предпосылки для дальнейшего замедления инфляции", - говорится в сообщении.

СФС отметил усилия Министерства финансов по проведению сдержанной фискальной политики в течение года, а также совместные усилия по запуску новой программы сотрудничества Stand-By с МВФ.

В то же время члены СФС отметили ключевые вызовы 2019 года: замедление темпов роста мировой экономики и экономики стран – торговых партнеров Украины, корректировка цен на сырьевые товары, повышение процентных ставок ведущими центробанками мира. Одним из компенсаторов этих рисков станет существенное снижение цен на нефть.

Экономический рост в Украине несколько замедлится, в частности через жесткую монетарную и фискальную политику, что необходимо для сохранения макроэкономической и финансовой стабильности. Дополнительные риски создают дисбалансы на рынке труда. Также есть неопределенность из-за вхождения Украины в год двойных выборов.

Одним из вопросов рассмотрения заседания СФС стал вопрос неработающих кредитов (NPLs) в банках государственного сектора. Решение этой проблемы является ключевой задачей для СФС , Национального банка Украины (НБУ) и Министерства финансов Украины. На сегодня ведется работа по наработке постановления НБУ о работе с NPL, которая сформирует стандарты и рекомендации относительно работы банков с проблемными заемщиками.

Члены Совета также коснулись вопросов детенизации экономики и усиления прозрачности работы фискальных органов после разделения Государственной фискальной службы. В фокусе внимания должен быть мониторинг трансфертного ценообразования, урегулирование вопроса автоматического обмена информацией с таможенными органами стран-партнеров и создания двойных таможен.

Члены Совета также поддержали внедрение системы представления финансовой отчетности в едином электронном формате XBRL для крупных предприятий со следующего года. Это даст преимущества как предприятиям вследствие автоматизации подготовки и представления отчетов, так и пользователям данных благодаря повышению их надежности и прозрачности.