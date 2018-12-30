Темп запуска новых "зеленых" мощностей значительно вырос

Новости Бизнеса: Все больше украинских городов продолжают осваивать возможности генерации тепла из биомассы.

2018 год отличился быстрыми темпами ввода новых "зеленых" проектов. Об этом сообщило Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

За год установлено более 800 МВт новых генерирующих мощностей "чистой" электроэнергии. Это почти в 3 раза больше, чем в 2017 году.

Все больше украинских городов продолжают осваивать возможности генерации тепла из биомассы.

Один из ярких нынешних проектов - запуск в Каменце-Подольском уникальной теплоэлектростанции общей мощностью 45 МВт, которая для производства электроэнергии и тепла использует, кроме газа, солому, щеп, отходы кукурузы и подсолнечника.

Другой показательный пример - это город Славутич, где твердотопливная котельная на щепе мощностью 10 МВт позволяет обеспечить около 30% города теплом и горячей водой.

На возобновляемые источники энергии активно переходят рядовые граждане.

За последние 4 года более 6 тыс. украинских домохозяйств установили солнечные электростанции общей мощностью 121 МВт. Почти половину СЭС - около 3 тыс. - установлено только за 9 месяцев этого года.

Напомним, всего в Украине "зеленые" электростанции (ветровые, солнечные и т.д.) производят до 2% электроэнергии, потребляемой в стране. Однако она генерирует на рінке 8% всех средств, или около 10 млрд гривень в год.