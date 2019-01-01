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С 2 января три украинских банка будут принимать сильно изношенные банкноты

С 2 января три украинских банка будут принимать сильно изношенные банкноты
03:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Назвали банки, в которые украинцы смогут нести изношенные гривни.

Значительно изношенные гривни от физических и юридических лиц в регионах, где отсутствуют подразделения НБУ, со 2 января 2019 года будут принимать уполномоченные банки, а именно: Ощадбанк, ПриватБанк и Райффайзен Банк Аваль.

Соответствующее обязательство содержит постановление Правления Национального банка Украины от 3 декабря 2018 года №134 "Об утверждении Правил определения платежных признаков и обмена банкнот, разменных и оборотных монет национальной валюты Украины", которое вступает в силу со 2 января 2019 года, сообщает пресс-служба НБУ.

"Речь идет о значительно поврежденных банкнотах, которые утратили платежные признаки вследствие пожаров, наводнений, загрязнения химикатами. Уполномоченные банки не будут обследовать такие банкноты. Они будут паковать их с максимальным сохранением целостности и передавать в Национальный банк в качестве сомнительных для проведения исследований вместе с заявлением и соответствующей справкой об изъятии/принятии банкнот для исследования", - говорится в сообщении.

Ранее значительно поврежденные банкноты для проведения исследований принимали непосредственно региональные подразделения Национального банка. Статус уполномоченного банка, который может привлекаться к хранению запасов наличности Национального банка, имеют три банка - Ощадбанк, ПриватБанк и Райффайзен Банк Аваль. На сегодняшний день подразделения Национального банка сохранились в Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Львовской областях и в г.Киеве.

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НБУ, ПриватБанк, Райффайзен банк Аваль, Ощадбанк, Гривня.
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