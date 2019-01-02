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Среда, 02.01.2019
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Единой европейской валюте "стукнуло" 20 лет

Единой европейской валюте &quot;стукнуло&quot; 20 лет
04:15 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: pixabay

Новости Бизнеса: Евро сохраняет значение в мире как вторая международная резервная валюта после доллара США при отсутствии лучших альтернатив.

Единая европейская валюта отмечает 1 января 2019 года 20-летний юбилей.

В начале 1999 года евро был введен как единица для безналичных расчетов между 11 государствами Евросоюза: Австрией, Бельгией, Германией, Голландией, Ирландией, Испанией, Италией, Люксембургом, Португалией, Финляндией и Францией. Именно они сформировали изначальную зону евро, пишет ТАСС.

В наличном обращении еврокупюры и евромонеты заменили национальные валюты государств еврозоны лишь три года спустя - в 2002 году, когда стало ясно, что экономические результаты введения общей валюты положительны. Сегодня в зоне евро 19 государств. К основателям добавились Греция, Республика Кипр, Мальта, Латвия, Литва, Эстония, Словения и Словакия.

Первый курс евро к доллару США был установлен 4 января 1999 года: тогда 1 евро стоил 1,1789 доллара. Минимальный курс евро к доллару был зафиксирован 26 октября 2000 года (0,8252 доллара за 1 евро), максимальный - 15 июля 2008 года (1,599 доллара за 1 евро).

В настоящее время его доля в международных расчетах составляет около 30%. К евро привязаны курсы валют более 20 государств мира (Босния и Герцеговина, Болгария, африканские страны, входящие в зону франка КФА, и др.).

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Евро, ЕС, Валюта.
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