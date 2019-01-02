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НБУ дал свежий курс валют на 2 января

НБУ дал свежий курс валют на 2 января
09:27 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 2 января 2019 года.

Национальный банк Украины на среду, 2 января 2019 года, установил официальный курс гривны на уровне 27,6883 грн за доллар против 27,45498 грн за доллар в пятницу. Такой официальный курс гривни действует с 29 декабря 2018 года по 3 января этого года включительно.

Курсы валют на 02.01.2019:

100 долларов США – 2768.8264

100 евро – 3171.4138

100 польских злотых – 737.0581

10 российских рублей – 3.9827

100 швейцарских франков – 2824.8096

100 юаней – 402.5761

Изменения на валютном рынке: когда украинцы смогут покупать валюту онлайн

Напомним, Нацбанк Украины объясняет текущую девальвацию гривни психологическим фактором. Текущая ситуация на наличном валютном рынке является результатом обусловленного последними новостями психологического фактора, и после ослабления его давления конкуренция среди участников рынка обусловит укрепление курса гривни к рыночному уровню, определенного фундаментальными факторами.

Кроме того, в Нацбанке Украины посоветовали в случае сомнений в подлинности банкнот проверить наличие нескольких защитных элементов.

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НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Курс валют.
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