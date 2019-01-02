НБУ дал свежий курс валют на 2 января

Национальный банк Украины на среду, 2 января 2019 года, установил официальный курс гривны на уровне 27,6883 грн за доллар против 27,45498 грн за доллар в пятницу. Такой официальный курс гривни действует с 29 декабря 2018 года по 3 января этого года включительно.
Курсы валют на 02.01.2019:
100 долларов США – 2768.8264
100 евро – 3171.4138
100 польских злотых – 737.0581
10 российских рублей – 3.9827
100 швейцарских франков – 2824.8096
100 юаней – 402.5761
Напомним, Нацбанк Украины объясняет текущую девальвацию гривни психологическим фактором. Текущая ситуация на наличном валютном рынке является результатом обусловленного последними новостями психологического фактора, и после ослабления его давления конкуренция среди участников рынка обусловит укрепление курса гривни к рыночному уровню, определенного фундаментальными факторами.
Кроме того, в Нацбанке Украины посоветовали в случае сомнений в подлинности банкнот проверить наличие нескольких защитных элементов.