НБУ дал свежий курс валют на 2 января

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 2 января 2019 года.

Национальный банк Украины на среду, 2 января 2019 года, установил официальный курс гривны на уровне 27,6883 грн за доллар против 27,45498 грн за доллар в пятницу. Такой официальный курс гривни действует с 29 декабря 2018 года по 3 января этого года включительно.

Курсы валют на 02.01.2019:

100 долларов США – 2768.8264

100 евро – 3171.4138

100 польских злотых – 737.0581

10 российских рублей – 3.9827

100 швейцарских франков – 2824.8096

100 юаней – 402.5761

Напомним, Нацбанк Украины объясняет текущую девальвацию гривни психологическим фактором. Текущая ситуация на наличном валютном рынке является результатом обусловленного последними новостями психологического фактора, и после ослабления его давления конкуренция среди участников рынка обусловит укрепление курса гривни к рыночному уровню, определенного фундаментальными факторами.

Кроме того, в Нацбанке Украины посоветовали в случае сомнений в подлинности банкнот проверить наличие нескольких защитных элементов.