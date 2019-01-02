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Среда, 02.01.2019
Вступили в силу новые правила обмена валюты
Вступили в силу новые правила обмена валюты
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Вступили в силу новые правила обмена валюты

Вступили в силу новые правила обмена валюты
12:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Украинцы смогут продавать и покупать иностранную валюту через платежные терминалы и банкоматы.

В Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины № 63 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины" от 07 июня 2018 года. Они вступили в силу с 01 июля 2018 года. Для введения новых требований, касающихся применения РРО при проведении обмена валют через платежные устройства и оформления соответствующих расчетных документов РРО, квитанций и чеков банкомата, финансовым учреждениям предоставлен шестимесячный переходный период ... Проводить валютно-обменные операции по новым правилам они начнут с 1 января 2019 года", - говорится в сообщении.

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В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.

Напомним, Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 2 января 2019 года.

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НБУ, Валюта, Банкоматы, Терминалы.
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