Вступили в силу новые правила обмена валюты

Новости Бизнеса: Украинцы смогут продавать и покупать иностранную валюту через платежные терминалы и банкоматы.

В Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины № 63 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины" от 07 июня 2018 года. Они вступили в силу с 01 июля 2018 года. Для введения новых требований, касающихся применения РРО при проведении обмена валют через платежные устройства и оформления соответствующих расчетных документов РРО, квитанций и чеков банкомата, финансовым учреждениям предоставлен шестимесячный переходный период ... Проводить валютно-обменные операции по новым правилам они начнут с 1 января 2019 года", - говорится в сообщении.

В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.

Напомним, Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 2 января 2019 года.