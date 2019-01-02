Госбюджет Украины недополучил более 8 млрд грн налогов

Новости Бизнеса: Плановый показатель по налоговым поступлениям в Госбюджет-2018 не выполнен на 8,1 млрд грн.

Налоговые поступления в общий фонд государственного бюджета по итогам 2018 года составили 716,6 млрд грн, что на 8,1 млрд грн ниже запланированного показателя.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, в течение прошлого года было несколько факторов, которые осложнили выполнение доходной части Госбюджета.

«Несколько ключевых факторов, которые негативно повлияли на налоговые поступления: аванс по рентным платежам (в декабре 2017 года было уплачено 4,8 млрд грн, которые были заложены в план 2018 года), падение производства табачных изделий (на 10,1% по результатам одиннадцати месяцев 2018 года), а также цены на нефтепродукты, оказавшиеся ниже заложенных в госбюджете, отсутствие девальвации гривни, меньшие объемы импорта природного газа», - сказано в сообщении.

В Минфине добавили, что параллельно с этим суммы возмещения налога на добавленную стоимость оказались выше прогнозируемых, кроме того, налоговые поступления в государственный бюджет были скорректированы на 3,2 млрд грн, которые направили в местные бюджеты на ремонт дорог («таможенный эксперимент»).

Как сообщалось, госбюджет Украины на 2018 год предусматривал доходы в сумме 917,9 млрд грн, расходы - 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита на уровне 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП.