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Из бюджета Украины потратят ₴2,3 млрд на выборы

Из бюджета Украины потратят ₴2,3 млрд на выборы
19:09 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса: На президентские выборы из госбюджета будет потрачено более 2,3 млрд грн.

На президентские выборы из государственного бюджета Украины будет потрачено более 2,3 млрд грн.

Как передает корреспондент, соответствующие бюджетные программы были утверждены сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии.

Согласно решениям Центризбиркома, на проведение выборов президента Украины будет потрачено 2 млрд 354 млн 880 тыс. грн.

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Из них 266 млн грн будет потрачено непосредственно на обеспечение работы Центральной избирательной комиссии, а остальная сумма - окружных и участковых избирательных комиссий.

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Также ЦИК утвердила объемы финансирования выборов народных депутатов Украины, на которые планируется потратить 1 млрд 949 млн 620 тыс. грн.

Кроме того, утверждена смета на функционирование Государственного реестра избирателей в текущем году в сумме 223 млн 539 тыс. 600 грн.

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Украина, Госбюджет, ЦИК, Бюджет Украины, Выборы в Украине, Выборы 2019.
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