Порошенко внес в декларацию еще пол миллиарда от Rothschild Trust

Петр Порошенко получил очередной транш в размере 548,6 млн грн от Rothschild Trust, который управляет кондитерской корпорацией Roshen.
Об этом сообщается на сайте НАПК.
Об изменениях в имущественном состоянии Президент Украины сообщал еще 1 января 2019 года.
Помимо доходов от Rothschild Trust, глава государства задекларировал дополнительно 26,2 млн гривен дивидентов от инвестиционного фонда «Прайм Эссетс Кэпитал», управляющей активами Порошенко.
Первый транш в размере 556,7 млн гривен от Rothschild Trust был задекларирован еще 26 декабря 2018 года.
Пресс-служба президента Украины ранее отмечала, что Порошенко более трех лет не получал девидентов от предприятий, являясь их конечным бенефициаром.
Ранее сообщалось, Петр Порошенко передал корпорацию Roshen в собственность Rothschild Trust после того, как компания не нашла покупателя.
Фабрика Roshen в российском Липецке была закрыта еще в начале 2018 года.