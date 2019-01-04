Порошенко внес в декларацию еще пол миллиарда от Rothschild Trust

Новости Бизнеса: Петр Порошенко получил более 548 миллионов грн дивидендов от Rothschild Trust.

Петр Порошенко получил очередной транш в размере 548,6 млн грн от Rothschild Trust, который управляет кондитерской корпорацией Roshen.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

Об изменениях в имущественном состоянии Президент Украины сообщал еще 1 января 2019 года.

Помимо доходов от Rothschild Trust, глава государства задекларировал дополнительно 26,2 млн гривен дивидентов от инвестиционного фонда «Прайм Эссетс Кэпитал», управляющей активами Порошенко.

Первый транш в размере 556,7 млн гривен от Rothschild Trust был задекларирован еще 26 декабря 2018 года.

Пресс-служба президента Украины ранее отмечала, что Порошенко более трех лет не получал девидентов от предприятий, являясь их конечным бенефициаром.

Ранее сообщалось, Петр Порошенко передал корпорацию Roshen в собственность Rothschild Trust после того, как компания не нашла покупателя.

Фабрика Roshen в российском Липецке была закрыта еще в начале 2018 года.