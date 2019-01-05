Скачать
Суббота, 05.01.2019
Парубий: Надеюсь, мы сможем ожидать приезда в Украину Варфоломея
Парубий: Надеюсь, мы сможем ожидать приезда в Украину Варфоломея
Боевики продолжают препятствовать работе СММ ОБСЕ на Донбассе
Боевики продолжают препятствовать работе СММ ОБСЕ на Донбассе
Цуренко: Надеюсь, что смогу выиграть все свои финалы
Цуренко: Надеюсь, что смогу выиграть все свои финалы
Гадания на Рождество-2019: на замужество, характер жениха и судьбу
Гадания на Рождество-2019: на замужество, характер жениха и судьбу

ГФС превысила прошлогодний показатель поступлений в бюджет Украины

ГФС превысила прошлогодний показатель поступлений в бюджет Украины
21:04 Сегодня Телеграф epravda.com.ua Фото: pixabay

Новости Бизнеса: Поступления в бюджет выросли почти на 100 миллиардов за 2018 год.

В течение января-декабря 2018 года в общий фонд государственного бюджета поступило 729,4 млрд гривен платежей.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Как отмечается, эта сумма на 15,2%, или на 96,5 млрд гривен больше, чем в 2017 году.

"В общий фонд госбюджета в 2018 году направлено 390,6 млрд гривен налоговых платежей, что на 18,7%, или на 61,5 млрд гривен больше, чем в 2017 году", - говорится в сообщении.

НКРЭКУ пересмотрит цены на электричество для техцелей многоквартирных домов

"Таможенных платежей в январе-декабре 2018 года в общий фонд госбюджета перечислено в сумме 338,8 млрд гривен. Это почти на 11,5%, или на 35 млрд гривен превышает показатель 12 месяцев 2017 года", - заявили в пресс-службе.

Как сообщалось, остатки средств на едином казначейском счету по состоянию на 1 января 2019 года составили 9,861 миллиарда гривен.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Бюджет, Таможенные платежи, ГФС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Эксперты поведали о судьбоносных переменах в жизни каждого Знака Зодиака
02 Гороскоп на сегодня, 5 января 2019: все знаки Зодиака
03 Поздравления с Рождеством 2019: в прозе, стихах, смс и открытках
04 Рождество 2019: аутентичные колядки для детишек на украинском языке
05 В Сети появился снимок смартфона Galaxy S10
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко отреагировал на предоставление Томоса ПЦУ
Порошенко отреагировал на предоставление Томоса ПЦУ
Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ
Варфоломей в Стамбуле подписал Томос
Снег, гололедица и усиление морозов: какая погода ждет украинцев
В Украину идет очередной циклон
Рождественский сочельник 2019 года: поздравления в стихах, смс и открытки
Рождественский сочельник 2019 года: поздравления в стихах, смс и открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь