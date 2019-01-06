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В Минфине сообщили, сколько недополучил госбюджет-2018

В Минфине сообщили, сколько недополучил госбюджет-2018
10:06 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Министерство финансов Украины сообщило, что налоговые поступления в 2018 году составили 716,6 млрд грн, что на 8,1 млрд грн ниже запланированного.

Налоговые поступления в общий фонд государственного бюджета по итогам 2018 года составили 716,6 млрд грн, что на 8,1 млрд грн ниже запланированного показателя. 

"Несколько ключевых факторов, которые негативно повлияли на налоговые поступления: аванс по рентным платежам (в декабре 2017 года было уплачено 4,8 млрд грн, которые были заложены в план 2018 года), падение производства табачных изделий (на 10,1% по результатам одиннадцати месяцев 2018 года), а также цены на нефтепродукты, оказавшиеся ниже заложенных в госбюджете, отсутствие девальвации гривни, меньшие объемы импорта природного газа", - сказано в сообщении.

В Минфине добавили, что параллельно с этим суммы возмещения налога на добавленную стоимость оказались выше прогнозируемых, кроме того, налоговые поступления в государственный бюджет были скорректированы на 3,2 млрд грн, которые направили в местные бюджеты на ремонт дорог ("таможенный эксперимент").

ГФС превысила прошлогодний показатель поступлений в бюджет Украины

Как сообщалось, госбюджет Украины на 2018 год предусматривал доходы в сумме 917,9 млрд грн, расходы - 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита на уровне 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП.

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Минфин, Сокращение, Планы, Налоговые поступления.
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