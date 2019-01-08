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Начиная с 2015-го года ЕЦБ выкупил европейских долгов на 2,6 трлн. евро

Начиная с 2015-го года ЕЦБ выкупил европейских долгов на 2,6 трлн. евро
00:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса: За три года ЕЦБ выкупил европейские долги на €2,6 триллиона.

В течение 3 лет, начиная с 2015 года, Европейский Центральный банк (ЕЦБ) выкупил государственные и частные долги на сумму более €2,6 трлн для поддержания экономической стабильности и стимулирования частного бизнеса.

Об этом в интервью для французского телеканала INTER сообщил член исполнительного совета ЕЦБ Бенуа Кюре (Benoît Cœuré). Полный текст материала опубликован в понедельник 7 января на сайте банка.

"За четыре года, между 2015 и 2018 годами, мы выкупили €2,6 трлн общественных и частных европейских долгов. Для чего? Просто с тем, чтобы снизить стоимость финансов в зоне евро. Центральный банк, как нас учили в высшей школе, контролирует процентную ставку на ежедневной основе. Но сегодня всего этого уже недостаточно, потому что компании занимают на три, пять, десять лет... Соответственно, мы вынуждены держать низкую процентную ставку в течение трех, пяти или десяти лет... В этом контексте, мы искупаем государственные обязательства, и это приводит к существенному улучшению финансовых условий, что, в свою очередь, стимулирует потребление и инвестиции в зоне евро", — отметил представитель ЕЦБ.

Он подчеркнул, что снижение процентной ставки в корпоративных заимствованиях, что делается не только во Франции или Германии, но также в Греции, Италии, в других странах Европейского Союза, — стимулирует инвестиции и потребление, позволяет создавать новые рабочие места. По информации, которую привел представитель ЕЦБ, с 2013 года в зоне евро было создано более 10 миллионов рабочих мест. По показателям занятости населения ЕС вернулся к показателям, которые существовали до экономического кризиса 2008 года и даже превысил их. Такой результат удалось достичь, в большой степени, благодаря взвешенной монетарной политике ЕЦБ.

"Процентная ставка, которая установлена для экономики зоны евро, будет сохраняться на текущем уровне, можно сказать, почти на нуле, или даже ниже нуля, по крайней мере до лета 2019 года, или столько, сколько будет нужно, чтобы инфляция вернулась к показателю в 2%, — такова наша цель. Поэтому процентная ставка будет оставаться низкой в течение длительного времени", — заявил Бенуа Кюре.

Он отметил, что, несмотря на некоторое снижение темпов экономического роста в зоне евро этот показатель сохраняется на уровне 1,5%. По словам банкира, такая ситуация позволяет сохранять процентную ставку на низком уровне в течение очень длительного времени.

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ЕС, ЕЦБ, Долги, Бенуа Кюре.
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