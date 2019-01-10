ФГВФЛ выставит на аукцион два пула активов юрлиц

Новости Бизнеса: Фонд гарантирования выставляет на продажу очередные два пула кредитов юрлиц.

Фонд гарантирования проведет аукционы по продаже двух очередных пулов активов юридических лиц.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

"20, 21 февраля – в системе ProZorro. Продажи, состоятся аукционы по продаже двух очередных пулов (№48, №49) активов юридических лиц, находящихся на балансе неплатежеспособных банков. Торги пройдут по голландской модели аукциона", - говорится в сообщении.

В состав 48-го пула вошли права требования по 65 кредитам, и 9 000 позиций дебиторской задолженности, находящихся на балансе 9 банков: АО "НК Банк", ПАО "Энергобанк", ПАО "Интеграл-банк", ПАО "Актабанк", ПАО "Банк Национальный Кредит", ПАО "Укрбизнесбанк", ПУАО "Фидобанк", ПАО "Виэйби Банк", АО "Банк "Финансы и Кредит".

Средняя просроченная задолженность по кредитам – 8 лет.

Общая задолженность по договорам составила 1 533 млн грн.

По 63 кредитам продолжаются судебные производства. Еще 17 кредитов находятся на рассмотрении Государственной исполнительной службы.

Стартовая цена пула – 293 млн грн.

В состав 49-го пула вошли права требования по 57 кредитами, находящимися на балансе 9 банков: ПАО "Актабанк", ПАО "Виэйби Банк", ПАО "Диамантбанк", ПАО "Энергобанк", ПАО "Златобанк", ПАО "Интеграл-банк", ПАО "Радикал банк", ПУАО "Фидобанк", ПАО "КБ "Хрещатик".

Средняя просроченная задолженность по кредитам – 6 лет. Задолженность по договорам - 1 050 млн грн.

Судебное производство продолжается по 26 кредитам и еще 4 переданы в работу Государственной исполнительной службы.

Стартовая цена пула – 202 млн грн.