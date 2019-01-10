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МЭРТ: За декабрь темпы инфляции замедлились до 0,8%

МЭРТ: За декабрь темпы инфляции замедлились до 0,8%
20:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: МЭРТ сообщает, что за прошлый год инфляция составила 9,8%.

Инфляция за 2018 год составила 9,8%, что полностью соответствует прогнозам Кабинета министров Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Министерство экономического развития и торговли.

"По данным Госстата инфляция за 2018 год составила 9,8%, что полностью соответствует прогнозам КМУ. За декабрь темпы инфляции замедлились до 0,8%", - говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что сдерживающими факторами инфляции являются стабилизация гривни относительно иностранных валют, сезонное удешевление одежды и обуви на 2,5% и превышение объемов покупки наличной иностранной валюты над ее продажей.

По сравнению с ноябрем в декабре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,8%. Больше всего (на 16,5%) из-за сезонности подорожали овощи. Цены на молоко, молочные продукты, макаронные изделия, масло и хлеб выросли на 3,2-1,6%.

Рис, яйца, сахар, фрукты, свинина подешевели на 1,4-0,5%.

Цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 0,75%. Главной причиной является повышение цен на сжиженный газ - на 3,2%, тарифов на горячую воду, отопление - на 2,1%, канализацию - на 0,8%, водоснабжение, содержание домов и придомовых территорий - на 0,6%.

Цены на транспорт в целом снизились на 1,6%, причиной чего является удешевление топлива и масел на 6%, учитывая резкое снижение цен на мировом рынке нефти.

Однако проезд в автодорожном пассажирском транспорте подорожал на 2,5%.

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Инфляция, Цены, Кабмин, МЭРТ.
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