НБУ запустил новый операционный дизайн монетарной политики

Новости Бизнеса: НБУ запустил новую модель управления ликвидностью банковской системы.

Национальный банк Украины сегодня, 11 января, запустил в работу новый операционный дизайн своей монетарной политики для гибкого реагирования на изменения ликвидности банковской системы страны.

Как говорится в материалах НБУ, основными операциями нового дизайна будут тендеры по размещению депозитных сертификатов сроком на 14 дней и рефинансирование на этот же срок.

Ставка по 2-недельным депозитным сертификатам и ставка по 2-недельным кредитам рефинансирования будут устанавливаться на уровне учетной ставки, или 18% годовых. Тендеры по предоставлению рефинансирования и размещению депозитных сертификатов не будут ограничиваться в объемах, что усилит роль учетной ставки в качестве ориентира стоимости межбанковских кредитных ресурсов.

Коридор ставок по операциям постоянного доступа на срок овернайт останется неизменным: учетная ставка плюс 2 п.п. - для кредитов рефинансирования, учетная ставка минус 2 п.п. - для депозитных сертификатов.

В то же время Нацбанк прекращает проводить тендеры по предоставлению ликвидности сроком на 90 дней, поскольку на сегодня заинтересованности банков в таком рефинансировании нет.

Также меняется график операций регулирования ликвидности, и теперь основные операции будут чередоваться и проводиться раз в неделю по пятницам. Внеочередные тендеры, как и раньше, будут проводиться в зависимости от ситуации на денежно-кредитном рынке и состояния ликвидности банков.

В НБУ пояснили, что в 2018 году в банковской системе произошло сокращение профицита ликвидности, и эта тенденция может продолжиться в 2019 году.