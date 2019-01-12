НБУ выставляет на аукцион неразрезанные листы банкнот

Новости Бизнеса: Национальный банк проведет 24 января электронный биржевой аукцион по продаже неразрезанных листов банкнот номиналами 1 и 2, 5 и 10 грн.

Национальный банк 24 января проведет электронный биржевой аукцион по продаже неразрезанных листов банкнот различными номиналами.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Согласно распоряжению регулятора, на электронный биржевой аукцион будут выставлены неразрезанные листы банкнот номиналами 1 и 2, 5 и 10 гривень в связи с повышенным спросом и многочисленным заявкам.

Аукцион состоится 24 января в 11:00 в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа. Его проведет Универсальная товарная биржа "Контрактовый дом УМВБ".

Напомним, ранее Нацбанк выпустил шестиугольные монеты.

В декабре Нацбанк выпустил банкноту времен УНР.