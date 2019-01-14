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СМИ: Среди возможных кандидатов на пост главы Всемирного Банка есть Иванка Трамп

СМИ: Среди возможных кандидатов на пост главы Всемирного Банка есть Иванка Трамп
04:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса: Иванка Трамп рассматривается на пост нового главы Всемирного банка.

Дочь нынешнего президента США, Иванка Трамп, рассматривается в числе других кандидатов на пост нового главы Всемирного банка после Джина Йонг Кима, который оставит должность после 1 февраля.

Об этом сообщило со ссылкой на собственные источники американское влиятельное издание Financial Times.

"Уже есть имена потенциальных кандидатов из Вашингтона, включительно с Дэвидом Мальпасом, который возглавляет международное направление в министерстве финансов (США – ред.); Никки Хейли – экс-посла в ООН; Марком Грином - главой Агентства США по международному развитию (USAID); и даже Иванкой Трамп, дочерью президента", - отмечает издание.

При этом подчеркивается, что в Минфине сообщили о "значительное количество рекомендаций для хороших кандидатов". Сейчас в администрации США продолжается процесс пересмотра.

Издание напоминает, что, по традиции, главой Всемирного банка назначают американца, а МВФ обычно возглавляют европейцы. Нынешний руководитель ВБ Джим Йонг Ким заявил об уходе в отставку на три года раньше конечного срока из-за то, что получил выгодное предложение по должности в частном секторе.

"Такая возможность появилась, и, знаете, очень трудно предсказать, будет ли такое еще когда-нибудь в вашей жизни", - сказал он.

Ким был избран и назначен на должность во времена президента Обамы.

В этой связи отмечается, что новый руководитель Всемирного банка, отобранный администрацией Трампа, может попытаться ограничить финансирование проектов, направленных, в частности, на борьбу с изменением климата. Кроме того, не исключается, что он также будет настаивать на существенных коррекциях курса Всемирного Банка.

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Всемирный банк, Джим Йонг Ким, Иванка Трамп.
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