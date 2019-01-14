Гривна начала расти: свежий курс валют от НБУ

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины установил следующий курс валют на 14 января 2019 года.

На понедельник, 14 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,15 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

По сравнению с предыдущим днем – 11 января - доллар подешевел на 12 копеек.

Евро подешевел на 14 копеек - до 32,47 гривни за евро.

Курсы валют на 14.01.2019:

100 долларов США – 2815.3842

100 евро – 3246.9826

100 польских злотых – 755.5867

10 российских рублей – 4.2073

100 швейцарских франков – 2866.5866

100 юаней – 416.6965

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.