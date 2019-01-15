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Разделение ГФС: Правительство выставило дедлайн
04:35 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Минфину дали три месяца на разработку законопроектов для разделения ГФС.

Правительство обязало Министерство финансов в трехмесячный срок разработать проекты изменений в законодательные акты по разделу Государственной фискальной службы (ГФС) на Государственные налоговую и таможенную службы.

Об этом сообщается на сайте Минфина.

Министерство также в двухмесячный срок должно разработать проекты положений о соответствующих центральных органах исполнительной власти.

Одобренное правительством постановление "Об образовании Государственной налоговой службы Украины и Государственной таможенной службы Украины" предусматривает реорганизацию ГФС путем разделения на Государственную налоговую службу и Государственную таможенную службу как отдельные центральные органы исполнительной власти.

Кабинет Министров направлять и координировать деятельность этих служб через Министра финансов Украины. Кроме того, обе Службы являются правопреемниками прав и обязанностей реорганизованного ГФС в соответствующих сферах деятельности.

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Кабмин, Минфин, Государственная таможенная служба, Государственная налоговая служба, ГФС.
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