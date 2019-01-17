Среди иностранных инвесторов растет спрос на украинские ОВГЗ

Новости Бизнеса: Иностранцы возобновили покупку украинских облигаций.

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины 16 января вырос на 1,179 млрд грн, или на 17,9% - до 7,750 млрд грн.

Согласно данным на сайте Национального банка Украины, с начала года объем вложений нерезидентов в украинские государственные облигации вырос на 1,4 млрд грн, или на 22%.

Как прокомментировал главный экономист "Альфа-Банка" (Украина) Алексей Блинов, спрос нерезидентов на украинские ОВГЗ возобновился впервые с марта 2018 года.

"Иностранных инвесторов в гривневые ОВГЗ привлекает возможность получить очень высокую по мировым меркам доходность при умеренном валютном и кредитном рисках", - считает он.

Эксперт допускает некоторое незначительное влияние этих операций на валютный рынок Украины, поскольку при покупке облигаций инвесторы продают валюту, а при продаже – покупают валюту.

"Но на валютный рынок влияет множество других факторов разного масштаба, и этот сейчас не очень существенный", - пояснил Блинов.

Как сообщалось ранее, объем вложений физических лиц в облигации внутреннего государственного займа Украины в 2018 году вырос в 4 раза – до 6,074 млрд грн, нерезидентов - на 1,130 млрд грн, или на 21,7%.